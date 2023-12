Sejmowa kamera zarejestrowała krótką rozmowę Tuska z Kowalskim. Wiadomo, czego dotyczyła

Przed wieczornym głosowaniem ws. udzielenia wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska posłowie zadawali pytania. Jedno z pytań do nowego premiera postanowił skierować poseł Suwerennej Polski, były już wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. - Popieramy i poprzemy projekt: czyste ręce. Procedujmy nad nim jak najszybciej, ponieważ mamy nie tylko czyste ręce, ale także czyste intencje. Proponujemy kilka zmian, m.in. obowiązek ujawniania przez marszałków, prezesa Rady Ministrów i ministrów wszystkich dochodów ze źródeł zagranicznych i krajowych oraz wszystkich darowizn na dzieci i na małżonków z ostatnich 10 lat - mówił Kowalski.

Zobacz wideo Donald Tusk rozmawiał z Januszem Kowalskim. Mamy nagranie

- Proszę ujawnić, jakie łącznie miał pan dochody w latach 2014-2019 razem ze świadczeniem przejściowym do 2021 r. z Brukseli. Konkretna, łączna kwota z pana PIT-ów za lata 2014-2021 - dodał.

Donald Tusk rozmawiał z Januszem Kowalskim. "Poważna, konkretna rozmowa"

Kilka godzin później sejmowe kamery zarejestrowały krótką rozmowę premiera Donalda Tuska z Januszem Kowalskim. Mowa ciała polityków wskazywała, że nie była to nieprzyjemna wymiana zdań. Może to zaskakiwać, ponieważ Kowalski jest znany z dużej niechęci do Donalda Tuska - wielokrotnie bardzo ostro krytykował go publicznie. Więcej pisaliśmy o tym w tekście poniżej:

Janusz Kowalski przekazał potem w rozmowie z Wp.pl, że "była to poważna, konkretna rozmowa poważnych ludzi". - Powiedziałem też, że oczekuję, iż jak najszybciej będzie procedowana ustawa "Czyste ręce" - mówił. - [Donald Tusk - red.] przyznał, że to "ciekawy pomysł" i propozycja warta uwagi - powiedział poseł Suwerennej Polski. Według Kowalskiego była to "normalna rozmowa posła na Sejm Rzeczpospolitej z premierem".