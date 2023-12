Andrzej Duda powołał nowy rząd. Ważna zapowiedź

- Chcę państwu pogratulować, przede wszystkim tego, że zwyciężyliście państwo w procesie politycznym. Bardzo szczególna sytuacja, nie mieliśmy jeszcze takiej od 1989 r. Przy wspaniałej, wielkiej frekwencji (...) padło rozstrzygnięcie wyborcze, które dało zwycięstwo jednemu ugrupowaniu, ale w istocie zwycięstwo wyborcze. Aż i tylko, bo pokazało, że proces polityczny w istocie zakończył się zwycięstwem innej części politycznej. To jest rzeczywiście duże osiągnięcie z państwa strony. Gratuluję determinacji i zdecydowania, w tym, żeby walczyć w wyborach, osiągnąć jak najlepszy wynik, a przede wszystkim wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za polskie sprawy - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

- W tej wspólnie wykonywanej władzy wykonawczej mamy pewne określone ramowe podziały kompetencji. Rozmawiałem już na ten temat z panem premierem, nie ma między nami rozbieżności, jeśli chodzi o to, jak powinniśmy się nimi podzielić i gdzie powinny być rozłożone ciężary - dodał. Prezydent przekazał, że chciałby spotkać się odrębnie z członkami Rady Ministrów. - Będę chciał z każdym z państwa, szczególnie z tymi, z którymi zakładam, że współpraca będzie najbliższa, de facto codzienna, odrębnie na te tematy spokojnie porozmawiać, jak to poukładać, żeby te sprawy RP rzeczywiście były realizowane jak najlepiej - powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda zapowiedział posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Nardowego

- Jako ten, który był wybierany przez obywateli dwukrotnie na urząd prezydenta, głosząc swój program polityczny, chciałbym, żeby ten program - z jednej strony - żeby do końca był zrealizowany. Z drugiej strony chciałbym, by to wszystko, co zostało zrealizowane, co dobrze funkcjonuje i służy dobru obywateli, było, istniało, przechowało się i służyło jak najdłużej. Jestem otwarty na współpracę, mam pełną świadomość, że macie swoją ofertę dla rodaków. Pochodzimy z różnych obozów politycznych, ale przekonałem się, także dzięki państwa decyzjom i postępowaniu, że w sprawach ważnych, a takimi są sprawy bezpieczeństwa, (...) można było rozmawiać i można było podjąć wspólne decyzje - dodał prezydent.

Andrzej Duda zapowiedział, że chciałby, by w przyszłą środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Żebyśmy usiedli i porozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa, tak, jak czyniliśmy to wcześniej - mówił. Kontynuujmy tą dobrą i korzystną dla Polski formułę współpracy - podkreślił.

- Będziecie mieli państwo propozycje legislacyjne. Słyszę: "prezydent będzie wetował, będzie się sprzeciwiał, będzie blokował". Mogę państwa zapewnić, że temu, co służy dobru obywateli i trwaniu Rzeczypospolitej, z całą pewnością nie będę się sprzeciwiał i nie będę blokował. Wystarczy przyjść do Pałacu Prezydenckiego, usiąść i porozmawiać o tym, co zamierzają państwo przeprowadzić - zadeklarował.

Prezydent Andrzej Duda powołał rząd premiera Donalda Tuska

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezes Rady Ministrów, wicepremierzy oraz ministrowie złożyli wobec prezydenta przysięgę. Nowi członkowie Rady Ministrów odebrali z rąk prezydenta akty powołania.

Wicepremierami będą Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski. Pierwszy będzie także ministrem obrony narodowej, a drugi ministrem cyfryzacji. Ministrami-członkami Rady Ministrów zostali Maciej Berek - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jan Grabiec - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Tomasz Siemoniak - minister koordynator służb specjalnych.

Adam Bodnar został ministrem sprawiedliwości, Agnieszka Buczyńska będzie ministrem do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Z kolei Borys Budka został szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Marzena Czarnecka została mianowana na urząd ministra przemysłu, Andrzej Domański będzie ministrem finansów, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, Paulina Henning-Kloska ministrem klimatu i środowiska, a Krzysztof Hetman odpowiadać będzie za resort rozwoju i technologii. Marcin Kierwiński został ministrem spraw wewnętrznych i administracji, Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury, a Katarzyna Kotula ministrem do spraw równości. Izabela Leszczyna będzie kierować resortem zdrowia, Sławomir Nitras resortem sportu i turystyki, a Barbara Nowacka resortem edukacji.

Marzena Okła-Drewnowicz została mianowana na ministra do spraw polityki senioralnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na ministra funduszy i polityki regionalnej, Czesław Siekierski odpowiadać będzie za resort rolnictwa i rozwoju wsi. W rządzie są jeszcze Bartłomiej Sienkiewicz - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej oraz Dariusz Wieczorek - minister nauki.

We wtorek wieczorem Sejm udzielił wotum zaufania gabinetowi większości parlamentarnej. Donald Tusk został wybrany na premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wcześniej posłowie nie udzielili wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Premier Donald Tusk poleci w środę do Brukseli na szczyt Unia Europejska - Bałkany Zachodnie. W czwartek i piątek zaplanowano posiedzenie Rady Europejskiej.