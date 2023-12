Grzegorz Braun zaszkodzi Konfederacji? Wszystko zależy od trzech posłów

Po tym, jak Grzegorz Braun zgasił menorę chanukową w Sejmie przy użyciu gaśnicy, wiele osób skrytykowało posła. Zrobił to również lider Konfederacji. "Potępiam czyn Grzegorza Brauna. W najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie" - napisał Sławomir Mentzen na portalu X. Jeśli Braun zostanie wykluczony z klubu poselskiego, a posłowie jego partii okażą lojalność wobec swojego prezesa, będzie to miało bardzo poważne konsekwencje dla całej Konfederacji.

Grzegorz Braun może zaszkodzić Konfederacji. Stanowisko Krzysztofa Bosaka zagrożone?

Grzegorz Braun jest prezesem Konfederacji Korony Polskiej. Ugrupowanie ma obecnie w Sejmie czterech reprezentantów. Oprócz Brauna są to: Włodzimierz Skalik, Andrzej Zapałowski i Roman Fritz. Cała partia Mentzena i Bosaka ma obecnie 18 posłów. Jeśli politycy należący do ugrupowania Brauna opuszczą Konfederację, straci ona swój klub poselski, ponieważ do jego utworzenia potrzeba 15 posłów.

Jeżeli Konfederacja nie będzie klubem, a jedynie kołem poselskim, jej przedstawiciele będą mieć krótszy czas na wypowiedź podczas sejmowych debat. Dodatkowo Krzysztof Bosak może wówczas stracić stanowisko wicemarszałka Sejmu, ponieważ przysługuje ono tylko klubom poselskim.

Skandal z udziałem Grzegorza Brauna. Prokuratura wszczęła postępowanie

12 grudnia Szymon Hołownia wykluczył Grzegorza Brauna z obrad za zgaszenie menory chanukowej w Sejmie. Poseł Konfederacji otrzymał też dotkliwą karę finansową od prezydium Sejmu. Braun może również ponieść konsekwencje prawne. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie z urzędu w sprawie wydarzeń z udziałem posła.