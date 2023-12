Pogoń za Radosławem Sikorskim w Sejmie. Odpowiedział pracownikowi TVP wymownym gestem

Adrian Borecki w TVP przez minutę szedł za Radosławem Sikorski, pytając go między innymi o to, czy polityk "zmieni swoje nastawienie wobec kobiet, na przykład stewardess czy pani z NIK-u"? Pytanie pracownika publicznego nadawcy nawiązywało do wypowiedzi Sikorskiego z nagrań z restauracji "Sowa i Przyjaciele". Nowy szef MSZ ignorował pracownika TVP i szedł dalej. Nie zatrzymał się również przy innych dziennikarzach, którzy pytali o priorytety polityki zagranicznej nowego rządu.

Pracownik TVP gonił w Sejmie Radosława Sikorskiego. Polityk nie odezwał się ani słowem

Prób nawiązania rozmowy nie odpuścił pracownik TVP, który potrącił dziennikarzy, a następnie kontynuował pościg za Sikorskim. - Jakie będzie nastawienie teraz wobec Rosji panie ministrze? Panie ministrze, miał pan dosyć specyficzny stosunek do kobiet. Słyszy pan? - dopytywał. Gdy w pewnym momencie Sikorski zaczął zachodzić pracownikowi TVP drogę, ten oburzył się: "Ale co pan wyprawia panie ministrze, co to jest?! Nie umie pan utrzymać nerwów na wodzy? To jest zachowanie przyszłego ministra?". Ostatecznie polityk wszedł do gabinetów PO i zatrzasnął drzwi przed pracownikiem TVP. Nagranie całej sytuacji z komentarzem prezenterki zamieszczono na profilu X, dodając opis: "Dziwne zachowanie Radosława Sikorskiego".

W środę zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska

We wtorek wieczorem Sejm udzielił wotum zaufania rządowi koalicyjnemu, złożonemu z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Donald Tusk został wybrany na premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wcześniej posłowie nie udzielili wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego, którego na to stanowisko desygnował po wyborach parlamentarnych 15 października prezydent Andrzej Duda. Donald Tusk mówił po wyborze przez Sejm na premiera, że zaczyna się właśnie nowa epoka z nowymi wyzwaniami i niezwykłą odpowiedzialnością. - Ta ekipa ma ambicję, zdrową, fajną ambicję poprowadzić polskie sprawy przez najbliższe cztery lata - mówił.

Na środę 13 grudnia, na godzinę 9:00 zaplanowano w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że umówił się z Donaldem Tuskiem, że zaprzysiężenie jego rządu będzie miało miejsce rano, tak aby umożliwić radzie ministrów jak najsprawniejsze i jak najszybsze funkcjonowanie. Podkreślał, że w sprawach fundamentalnych takich jak bezpieczeństwo będzie działał w porozumieniu z rządem nowego premiera. Po zaprzysiężeniu premier Donald Tusk poleci do Brukseli, gdzie na 14 i 15 grudnia zaplanowano posiedzenie Rady Europejskiej, w jeszcze w środę szczyt Unia Europejska - Bałkany Zachodnie.