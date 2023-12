Ruszyła zrzutka na Grzegorza Brauna. W kilka godzin zebrano 70 tys. zł, ale na marne

12 grudnia Grzegorz Braun zgasił gaśnicą menorę chanukową w Sejmie. Prezydium Sejmu ukarało za to posła Konfederacji, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Odebrano mu połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całą dietę parlamentarną na pół roku. Tego samego dnia internauci zorganizowali zbiórkę, aby wesprzeć finansowo Brauna. Choć jej cel szybko został zrealizowany, poseł Konfederacji nie otrzyma pieniędzy.

Grzegorz Braun nie dostanie pieniędzy, choć uzbierano dla niego ponad 70 tysięcy złotych

Pieniądze dla Brauna zbierano za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. W opisie akcji poinformowano, że jej celem jest wsparcie "działalności posła Grzegorza Brauna" oraz zbiórka "funduszy na pomoc prawną w postępowaniu, jakie zostanie wszczęte po złożeniu zawiadomienia przez Hołownię do prokuratury".

Cel zbiórki ustalono na 50 tysięcy złotych. W zaledwie kilka godzin darczyńcy przekazali na rzecz Brauna ponad 73 tysiące. Poseł nie dostanie tych środków, ponieważ organizator wyłączył zrzutkę. Pieniądze zwrócono internautom.

Grzegorz Braun zgasił świecznik chanukowy w Sejmie. Hołownia wykluczył go z obrad

Pisaliśmy na Gazeta.pl, że Szymon Hołownia wykluczył Grzegorza Brauna z obrad Sejmu po tym, jak poseł Konfederacji zgasił menorę. Lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która przebywała 12 grudnia w Sejmie, próbowała powstrzymać Brauna przed użyciem gaśnicy, ale nie zdołała tego zrobić.

- Jestem w szoku, to nie do pomyślenia. Jesteśmy w Polsce, w XXI wieku, to nie jest '39 rok (...). Mówię: "Jak pan może, to jest wstyd, co pan robi, atakuje pan symbol religijny", on mówi: "Pani nie jest kobietą", czy coś takiego (...). Ja się przestałam czuć bezpieczna w tym kraju, a czułam się bezpieczna. Przecież to jest poseł. To jest straszne, co się stało - mówiła Gudzińska-Adamczyk.