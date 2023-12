Szymon Hołownia: Zorganizujemy po raz drugi uroczystość zapalenia świec chanukowych

We wtorek (12 grudnia) podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece zapalone w holu sejmowym. Potem wszedł na mównicę i próbował uzasadniać swoje zachowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdecydowane decyzje Sejmu w sprawie Brauna. "Maksymalny wymiar kary" i zawiadomienie do prokuratury

Skandal w Sejmie. Hołownia zapowiedział, że uroczystość zapalenia świec chanukowych zostanie zorganizowana ponownie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że w środę (13 grudnia) w Sejmie zostanie zorganizowana po raz drugi uroczystość zapalenia świec chanukowych.

Grzegorz Braun ukarany przez Prezydium Sejmu po skandalu z gaśnicą

Braun za swój czyn został ukarany przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię wykluczeniem z obrad i posiedzenia izby. Prezydium Sejmu ukarało Grzegorza Brauna odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. Upoważniło też Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomienia do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia poinformował, że wniosek taki jeszcze dzisiaj zostanie skierowany do prokuratury.