Fogiel ostro o Grzegorzu Braunie. "Nie jest godzien zasiadania w Sejmie"

W poniedziałek Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera. We wtorek premier wygłosił exposé. - Chodzi o to, by w Polsce znalazło się miejsce dla przedstawicieli wszystkich opcji politycznych. Rzecz w tym byśmy w tych trudnych czasach mogli różnić się bezpiecznie - podkreślił premier, przedstawiając w Sejmie program rządu. Powiedział, że jednym z najważniejszych zadań będzie odbudowanie wspólnoty narodowej. - W tym celu musimy przede wszystkim przestrzegać Konstytucji i polskich praw. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku - zwracał uwagę polityk.

- Chcę powiedzieć, usłyszałem te słowa i chcę je powtórzyć tutaj przed państwem: będziemy szukali sprawiedliwości, będziemy egzekwować sprawiedliwość wobec tych wszystkich, którzy zgwałcili przepisy polskiego prawa, konstytucję, którzy kradli. Słyszałem taki gwar, takie głosy, także tutaj w Sejmie, że Koalicja 15 października szuka zemsty, odwetu, słuchajcie, czy wyobrażacie sobie sytuację, że sąd skazuje złodzieja, a on mówi "no jak, dlaczego skazujecie mnie, przecież to jest odwet, to jest zemsta" - mówił Donald Tusk.

Radosław Fogiel o zachowaniu Grzegorza Brauna: To nie tylko skandal sejmowy

W trakcie wtorkowych obrad w Sejmie doszło też do antysemickiego skandalu. Grzegorz Braun z Konfederacji zgasił gaśnicą chanukowe świece. Jak poinformował marszałek Szymon Hołownia, poseł został ukarany finansowo przez Prezydium Sejmu - zostanie mu odebrana połowa uposażenia poselskiego przez okres trzech miesięcy. Będzie też pozbawiony całości diety parlamentarnej przez pół roku. Kancelaria Sejmu złożyła w tej sprawie wniosek do prokuratury. Klub Konfederacji potępił zachowanie parlamentarzysty.

- Trzeba podkreślić, że to nie tylko skandal sejmowy, tylko Grzegorza Brauna. To zachowanie odbija się bardzo negatywnie na wizerunku Polski. Już wczoraj widzieliśmy dziesiątki nagłówków, nie mówiących, że to Braun, że Konfederacja, tylko że to polski parlamentarzysta i że doszło do tego w polskim Sejmie. Skandalem jest atakowanie uroczystości religijnych, niezależnie od tego, o jakiej religii mówimy - komentował w środę w Porannej rozmowie Gazeta.pl poseł PiS Radosław Fogiel.

- W moim przekonaniu Braun nie jest [godzien zasiadania w Sejmie - red.], ale znalazła się wystarczająca liczba wyborców, która uznała, że chcą, by pan Braun ich reprezentował. Z jednej strony to problem, z drugiej immanentna cecha demokracji - zwrócił uwagę gość Gazeta.pl.