Wiadomo, o czym rozmawiał Andrzej Duda z Tuskiem. "Umówiliśmy się"

W poniedziałek 11 grudnia po tym jak Sejm wskazał Donalda Tuska jako kandydata na nowego premiera, lider Platformy Obywatelskiej spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Temat rozmowy polityków dotychczas pozostawał kwestią spekulacji. Wszelkie wątpliwości rozwiał zaledwie dzień później prezydent Andrzej Duda.

Jest termin zaprzysiężenia rządu. Andrzej Duda: Umówiliśmy się z Tuskiem

Prezydent 12 grudnia przebywał w Genewie (Szwajcaria), gdzie brał udział w spotkaniu wysokiego szczebla z okazji 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przekazał wówczas obecnym na miejscu dziennikarzom, o czym rozmawiał z nowym premierem Donaldem Tuskiem. Andrzej Duda poinformował, że spotkał się z liderem PO, "by spokojnie ustalić przebieg procesu konstytucyjnego, który trzeba w najbliższych dniach przeprowadzić".

- Umówiliśmy się na jutro, na godz. 9.00 rano, na zaprzysiężenie rządu, aby umożliwić rządowi jak najszybsze, jak najsprawniejsze funkcjonowanie - powiedział we wtorek Andrzej Duda. - Premier Tusk powiedział, że chce zdążyć na spotkanie ws. Bałkanów zaplanowane już jutro po południu (13 grudnia - red.) i później na dalsze obrady Rady Europejskiej (14-15 grudnia - red.). Powiedziałem, że dostosujemy godzinę, by mógł zdążyć załatwić wszystkie sprawy rządowe na miejscu, które trzeba załatwić w pierwszym inauguracyjnym dniu działania rządu, a następnie by mógł się spokojnie udać, by prowadzić sprawy państwowe - dodał.

Polski rząd na ustach zagranicznych prezydentów

Prezydent podkreślił, że o polską sytuację polityczną i kwestię nowego rządu pytali także prezydenci innych państw. - Kwestia wyborów w Polsce i organizacji przyszłego rządu jest w żywym zainteresowaniu prezydentów. Rozmawiałem z prezydentem Słowenii, prezydentem Grecji, prezydentem Austrii, prezydentem Estonii. Prezydent Szwajcarii również o to pytał, także panowie komisarze o tę kwestię pytali - poinformował Andrzej Duda.