Podczas 10. dnia 1. posiedzenia Sejmu X kadencji (wtorek, 12 grudnia) doszło do skandalu z udziałem Grzegorza Brauna. Poseł zgasił świece zapalone na menorze chanukowej przy użyciu gaśnicy. Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu przez dziennikarza Wirtualnej Polski Patryka Michalskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdecydowane decyzje Sejmu w sprawie Brauna. "Maksymalny wymiar kary" i zawiadomienie do prokuratury

Braun zgasił menorę gaśnicą. Ekspert: Poseł obsługujący gaśnicę nigdy nie nauczył się tego robić

Postępowanie polityka Konfederacji w rozmowie z Onetem ocenił Przemysław Rembielak, doświadczony strażak, a obecnie działacz Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Pożarnictwa (SNEP). Zwrócił on uwagę m.in. na fakt, że użycie gaśnicy w pomieszczeniu wiąże się z ryzykiem uruchomienia systemu przeciwpożarowego i rozpoczęcia procedury ewakuacji. - Ktoś może mieć słabe serce i bardzo się przerazić, ktoś inny w tłumie wywróci się na schodach, wspomnijmy, że przecież teraz Sejm odwiedzają uczniowskie wycieczki! - zauważył strażak.

Kolejny zarzut wobec Brauna dotyczy sposobu, w jaki ten obchodził się z gaśnicą. - Poseł obsługujący gaśnicę nigdy nie nauczył się tego robić. (...) Jeżeli nie trzyma się węża gaśnicy i nie kieruje się go do pożaru, to ten wąż pod ciśnieniem wypływającego proszku "pływa" na prawo i lewo i rozsiewa wszędzie proszek - tłumaczył Rembielak.

Skandal w Sejmie. "Ta pani mogła stracić wzrok"

Jak podkreślił, w gaśnicy jest aż 15 barów ciśnienia, przez co jej skierowanie na ludzi może skończyć się tragicznie. - Obejrzałem nagranie z Sejmu: ten moment, kiedy wylot z gaśnicy był kilkadziesiąt centymetrów od twarzy kobiety chroniącej świece. Ta pani mogła stracić wzrok. To jest piekielnie niebezpieczne - ocenił. Przypadkową ofiarą całej sytuacji padła lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk. Kobieta próbowała powstrzymać posła, przez co znalazła się w zasięgu proszku wyrzucanego z gaśnicy.

Strażak o postępowaniu Brauna: Zachowanie posła porównałbym do...

Paradoksalnie zdaniem eksperta zachowanie posła mogło stać się przyczyną pożaru. Ze względu na ciśnienie w gaśnicy mogło dojść do wywrócenia się płonących jeszcze świec. - Pożaru nie było, ale zachowanie posła porównałbym do pomysłu wciśnięcia przycisku uruchamiającego alarm w hotelu dla zabawy - skwitował strażak.

Postępowanie polityka potępiło także jego ugrupowanie. W związku z incydentem marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Brauna z dalszych obrad. Zapowiedział także zgłoszenie sprawy do prokuratury. Jak poinformowała "Gazeta Prawna", z kolei Prezydium Sejmu ukarało polityka odebraniem mu połowy uposażenia na trzy miesiące i całkowitym pozbawieniem go diety na pół roku.