12 grudnia poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe na sejmowym korytarzu. Użył do tego gaśnicy. Po zdarzeniu decyzją prezydium sejmowego polityk został wykluczony z obrad i posiedzenia izby. Ukarano go również odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. Złożono również zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury.

Jarosław Kaczyński o incydencie z udziałem Grzegorza Brauna. Żąda dymisji Szymona Hołowni

12 grudnia po incydencie, do którego doszło w Sejmie, dziennikarze zapytali prezesa PiS-u o jego zdanie w tej sprawie.

- Sądzę, że to jest wynik tego, że wolno atakować kościoły. Nieustannie atakowane są uroczystości o charakterze żałobnym i to miesiąc w miesiąc się dzieje, są zachęty w tym kierunku ze strony większości parlamentarnej i w ciągu tych ostatnich ośmiu lat, ale też za rządów PO i PSL niszczone są podstawy kulturowe naszego porządku. Nie tylko politycznego, ale i cywilizacyjnego i niszczone są w sposób zamierzony - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Najlepsza byłaby dymisja pana Hołowni. To jest jeden wielki show, a nie Sejm, to jest po prostu cyrk. To jest robienie widowiska z czegoś, co jest poważne. Taki jest cel tej działalności, która ma podważyć system demokratyczny i naszą cywilizację. Będzie się sprowadzać do tego, żeby zrobić z tego show, zrobić z tego widowisko, żeby ta część społeczeństwa, która tego oczekuje, może nie ta, mająca największe możliwości umysłowe, w ten sposób była mamiona i trzymana w Polsce - odniósł się do zdarzenia prezes PiS.

Lewica złożyła wniosek do Sejmu. Chodzi o zachowanie Grzegorza Brauna

Klub parlamentarny Lewicy złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie przez Sejm projektu uchwały potępiającej zachowanie posła Konfederacji Grzegorza Brauna.

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że jej klub będzie wnioskował także o usunięcie z Prezydium Sejmu wicemarszałka Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, gdyż w tym trudnym momencie, po incydencie z udziałem posła Brauna, "nie poradził sobie z prowadzeniem obrad i musiał je przejąć marszałek Szymon Hołownia".