Hołownia zmieni regulamin Straży Marszałkowskiej? "Nie możemy się dać sterroryzować Braunowi"

Szymon Hołownia w trakcie programu telewizji TVN24 "Kropka nad i" pytany był w głównej mierze o burzliwe obrady 12 grudnia i skandaliczne zachowanie posła Konfederacji Grzegorza Brauna. - Bardzo jasno widzimy, że dla takich zachowań tolerancji być nie może. Nawet ludzie, którzy balansują, wydawałoby się na granicy, są niestety czasem skłonni, aby te granice przekroczyć - stwierdził marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia zapowiedział, że "Sejm pozostanie miejscem otwartym" dla osób z zewnątrz

Mimo incydentu z udziałem posła Konfederacji i skutków tego zachowania marszałek Hołownia zapowiedział, że "Sejm pozostanie miejscem otwartym i transparentnym". - To nie poseł Braun swoimi dewiacjami i swoją agresją będzie nam teraz dyktował jak mamy się zachowywać - dodał.

Prowadząca program Monika Olejnik zapytała także o próbę zdestabilizowania obrad przez prawicę. Przywołała także deklaracje polityków PiS, którzy stwierdzili, że za czasów marszałkini Witek takie sytuacje nie miały miejsca, a Sejm był bezpieczniejszy. Hołownia podkreślił, że wcześniej również poseł Braun "miał różne absurdalne pomysły". - Znajmy miarę. To, że spod Sejmu zniknęły barierki czy że dziennikarze mogą poruszać się po znacznie większej części niż ta, którą wydzielały kotary Kuchcińskiego, niczego w tej sytuacji nie zmieniło - powiedział Hołownia. - Tego ataku dokonał poseł, a nie żaden dziennikarz, nikt z odwiedzających, ani też żadna osoba postronna, która do Sejmu nie mogłaby wejść za poprzedniej kadencji - podkreślił.

Marszałek Sejmu wprowadzi kolejne zmiany? " Nie możemy się dać sterroryzować Braunowi"

Marszałek Sejmu podkreślił, że zwrócona zostanie większa uwaga na zachowanie Straży Marszałkowskiej. Być może pojawią się zmiany w regulaminie, które zapobiegną podobnym incydentom w przyszłości. - Ja wiem, że to były ułamki sekund, bo widzieliśmy to wszyscy na monitoringu, ale być może będzie trzeba Straż Marszałkowską wyposażyć w jeszcze bardziej jasne sugestie co do tego, jak zachowywać się w sytuacjach, w których to poseł, teoretycznie chroniony immunitetem, a więc w pewien sposób uprzywilejowany, zaczyna zachowywać się w sposób, który zagraża innym - stwierdził Szymon Hołownia.

- Powtórzę raz jeszcze. Nie możemy się dać sterroryzować Braunowi, bo takim ludziom dokładnie o to chodzi, żeby nie tylko wyskoczyć z gaśnicą, ale żeby nas podzielić, żeby nas poniżyć, żebyśmy jeszcze bardziej się nie nawidzili - podkreślił marszałek Sejmu.