Lewica chce odwołania Bosaka z funkcji wicemarszałka. Dopuścił Brauna do głosu po skandalu

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska złożyła w Sejmie wniosek o uzupełnienie porządku obrad o przegłosowanie uchwały Sejmu, która potępiłaby zachowanie Grzegorza Brauna, posła Konfederacji. Ugrupowanie domaga się także odwołania Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. To on prowadził obrady, gdy doszło do skandalu, a chwilę później dopuścił Brauna do głosu. Zdaniem Żukowskiej Bosak nie poradził sobie z prowadzeniem obrad. - Musiał je przejąć pan marszałek Hołownia - zauważyła.

Zobacz wideo Zdecydowane decyzje Sejmu w sprawie Brauna. "Maksymalny wymiar kary" i zawiadomienie do prokuratury

Lewica chce odwołania Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu

Klub parlamentarny Lewicy złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie przez Sejm projektu uchwały potępiającej zachowanie posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że jej klub będzie wnioskował także o usunięcie z Prezydium Sejmu wicemarszałka Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, gdyż w tym trudnym momencie, po incydencie z udziałem posła Brauna, "nie poradził sobie z prowadzeniem obrad i musiał je przejąć marszałek Szymon Hołownia".

Anna Maria Żukowska mówiła, że zachowanie Grzegorza Brauna "było motywowane nienawiścią i antysemityzmem" i że w Polsce "nie ma miejsca na zachowania antysemickie, rasistowskie i ksenofobiczne". - Polska jest państwem otwartym, domem dla wszystkich obywatelek i obywateli, niezależnie od różnic w pochodzeniu, tożsamości religijnej i narodowej. Ten projekt uchwały przedkładam marszałkowi - podkreślała.

Skandal w Sejmie. Grzegorz Braun użył gaśnicy

Poseł Grzegorz Braun z Konfederacji gaśnicą zgasił świece chanukowe zapalone w holu sejmowym podczas specjalnej uroczystości z okazji żydowskiego święta. Potem wszedł na mównicę i próbował uzasadniać swoje zachowanie.

Został za to ukarany przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię wykluczeniem z obrad i posiedzenia izby. Prezydium Sejmu ukarało Grzegorza Brauna odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku. Upoważniło też Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomienia do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Sejmu.

W Sejmie, po długiej przerwie, wznowiono zadawanie przez posłów pytań po wygłoszeniu przez premiera Donalda Tuska exposé. Jeszcze we wtorek ma się odbyć m.in. głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska.