Rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania. Jest decyzja Sejmu

Głosowanie poprzedziły burzliwe obrady. Do zadawania pytań zgłosiło się 254 posłów. Poseł Grzegorz Braun wywołał skandal, gdy przy użyciu gaśnicy zgasił świeczki chanukowe w Sejmie. Po tym zdarzeniu Prawo i Sprawiedliwość zawnioskowało o odroczenie obrad do jutra, ale Sejm w głosowaniu odrzucił ten wniosek. Zachowanie Brauna skomentował Tusk, gdy po serii pytań wszedł na mównicę. - W takich sprawach powinniśmy się starać podtrzymać tę gotowość do bycia razem wobec tak ewidentnego, manifestacyjnego zła, do jakiego doszło w Sejmie - mówił. W wieczornym wystąpieniu Tusk nie odpowiadał na pytania posłów. Przekazał, że odpowiedzi udzieli w późniejszym terminie na piśmie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdecydowane decyzje Sejmu w sprawie Brauna. "Maksymalny wymiar kary" i zawiadomienie do prokuratury

Rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania

Ostatecznie wniosek ws. powołania Rady Ministrów Donalda Tuska poparło 248 posłów. 201 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. - Stwierdzam, że Sejm wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska - obwieścił Szymon Hołownia.

W skład nowej Rady Ministrów wchodzą:

Władysław Kosiniak-Kamysz został wiceprezesem Rady Ministrów i Ministrem Obrony Narodowej;

Krzysztof Gawkowski został wiceprezesem Rady Ministrów i Cyfryzacji;

Maciej Berka przejmie urząd ministra - członka Rady Ministrów;

Adam Bodnar został powołany na urząd ministra sprawiedliwości;

Agnieszka Buczyńska została ministerką ds. społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącą Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

Borys Budka został ministrem aktywów państwowych;

Andrzej Domański został ministrem finansów;

Jan Grabiec został powołany na urząd ministra - członka Rady Ministrów;

Paulina Hennig-Kloska przejmie urząd ministra klimatu i środowiska;

Krzysztof Hetman został powołany na urząd ministra rozwoju i technologii;

Marcin Kierwiński został ministrem spraw wewnętrznych i administracji;

Dariusz Klimczak został wybrany na ministra infrastruktury;

Katarzyna Kotula przejmie urząd ministra ds. równości;

Izabela Leszczyna została wybrana jako ministerka zdrowia;

Sławomir Nitras przejmie urząd ministra sportu i turystyki;

Barbara Nowacka została powołana na urząd ministerki edukacji;

Marzena Okła-Drewnowicz została ministerką ds. polityki senioralnej;

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pokieruje urzędem ministra funduszy i polityki regionalnej;

Czesław Siekierski przejmie urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi;

Tomasz Siemoniak został wybrany na ministra - członka Rady Ministrów;

Bartłomiej Sienkiewicz pokieruje urzędem ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego;

Radosław Sikorski przejmie urząd ministra spraw zagranicznych;

Adam Szłapka został wybrany na ministra ds. Unii Europejskiej;

Dariusz Wieczorek został powołany na urząd ministra nauki.

Expose Donalda Tuska

Premier Tusk przed głosowaniem wygłosił expose. Szef rządu mówił między innymi, że dzień tegorocznych wyborów parlamentarnych - 15 października - przejdzie do historii jako dzień "pokojowego buntu na rzecz wolności i demokracji". - To, co zdarzyło się tego dnia, to jednak rzecz dużo poważniejsza, niż zmiana rządu, zmiana koalicji rządowej - podkreślił Donald Tusk i dodał, że 15 października był zwieńczeniem procesu "obywatelskiego i narodowego odrodzenia". Jak powiedział, marzenia i oczekiwania stały się "silniejsze od zwątpienia i apatii, a przede wszystkim od zła, które rozpleniło się w polskim życiu publicznym w ostatnich latach".

Premier podkreślił, że to, co naprawdę buduje wspólnotę, to rządy prawa, konstytucja i zasady demokracji. Szef rządu dodał, że nie powinniśmy się o to kłócić i spierać. Tusk zaznaczył, że chce, aby pamiętać o wszystkich, który doznali nienawiści oraz pogardy na tle politycznym. Nowy prezes Rady Ministrów dodał także, że zależy mu na tym, aby dzień 15 października oraz dzień udzielenia wotum zaufania jego rządowi były początkiem odrodzenia "ducha autentycznej solidarności i poszanowania praw wspólnoty". Jak dodał, właśnie odbudowie tej wspólnoty będzie służyła praca nowej Rady Ministrów.

Donald Tusk podczas expose zacytował "Manifest zwykłego, szarego człowieka", napisany przez Piotra Szczęsnego, który jesienią 2017 roku dokonał samospalenia w proteście przeciwko niszczeniu demokracji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Premier powiedział, że cytowany przez niego tekst w pewnym sensie mógłby zastąpić expose.Nowy premier zadeklarował, że żadne ze świadczeń, które było wprowadzone w ostatnich latach, nie zostanie odebrane polskim obywatelom. Podkreślił, że jego rząd znacznie rozszerzy wsparcie dla Polaków i podniesie płace. Jak mówił, od 1 stycznia wynagrodzenia dla nauczycieli mają wzrosnąć o 30 procent, w planach są też 20-procentowe podwyżki dla pracowników sfery budżetowej, a także wprowadzenie drugiej waloryzacji rent emerytur, jeżeli inflacja będzie przekraczała 5 procent.