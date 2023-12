Po tym jak Grzegorz Braun zgasił w Sejmie świece chanukowe, prezydium Sejmu wspólnie prześledziło nagrania z monitoringu. Podjęto wówczas decyzję o ukaraniu posła Konfederacji, jednak wicemarszałek Krzysztof Bosak wstrzymał się od zabrania głosu w tej sprawie. Teraz polityk Konfederacji unika pytań dziennikarzy.

Zobacz wideo Skandal w Sejmie! Braun wykluczony z obrad i zgłoszony do prokuratury, po użyciu gaśnicy i antysemickim zachowaniu!

Krzysztof Bosak uciekał przed pytaniami o Grzegorza Brauna

Marszałek Szymon Hołownia po incydencie z udziałem Grzegorza Brauna poinformował podczas spotkania z dziennikarzami, że wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Justyna Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej" próbowała porozmawiać z politykiem Konfederacji, ten jednak uciekał przed dziennikarką sejmowymi korytarzami.

- Dlaczego pan się wstrzymał od głosu ws. posła Grzegorza Brauna? - pytała dziennikarka. Marszałek Bosak, chcąc uniknąć odpowiedzi na pytania, nawet się nie odwracał, tylko zmierzał do drzwi wyjściowych. - Czy będzie jakaś decyzja ws. posła Brauna - dopytywała dziennikarka. - Panie marszałku, może pan uciec, ale może pan też stracić fotel, jak pan nie zmieni swojej decyzji - dodała.

Jedyną reakcją Krzysztofa Bosaka na incydent z udziałem Grzegorza Brauna było udostępnienie postu swojej partii w serwisie X. "Uchwała KP Konfederacja z 12 grudnia 2023 r.: Klub Poselski Konfederacja potępia zachowanie posła Grzegorza Brauna" - czytamy we wpisie.

"Potępiam czyn Grzegorza Brauna. W najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie" - napisał z kolei Sławomir Mentzen z Konfederacji w serwisie X.

Prezydium Sejmu ukarało Grzegorza Brauna

Przypomnijmy, polityk Konfederacji został ukarany wykluczeniem z obrad i posiedzenia izby. Prezydium Sejmu odebrało Braunowi połowę uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawiło go całości diety parlamentarnej przez pół roku. Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomienia do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Sejmu.