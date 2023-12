Antysemicki skandal Brauna w Sejmie. Marian Turski: Polski faszysta dostał się do polskiego parlamentu

- Grzegorz Braun ukazał swoje prawdziwe oblicze - polskiego faszysty. Tyle mam do powiedzenia. On taki jest - powiedział w rozmowie z TVN24 Marian Turski, dziennikarz, publicysta, a w czasie II wojny światowej więzień KL Auschwitz-Birkenau. Turski przypomniał wydarzenie, do którego wiosną doszło w Niemieckim Instytucie Historycznym. Wtedy Grzegorz Braun zakłócił wykład prof. Jana Grabowskiego, badacza Holokaustu. Poseł wyrwał historykowi mikrofon i uderzał nim o mównicę.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandal w Sejmie! Braun wykluczony z obrad i zgłoszony do prokuratury, po użyciu gaśnicy i antysemickim zachowaniu!

Marian Turski o Grzegorzu Braunie: Polski faszysta

- On jest polskim faszystą, niestety dostał się do polskiego parlamentu - powiedział o Braunie Turski. Jak powiedział, to jest kwestia "przyzwoitości, poglądów". - Ten sam człowiek, gdyby ktoś z gaśnicą podszedł do krzyża w Sejmie, to by go zdemolował. Poczułby się obrażony. On nie rozumie, co to są uczucia religijne ludzi. Jeśli ich się nie szanuje, to jest się szubrawcem - dodał.

We wtorek po południu Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świecę chanukową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział założenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie zakłócenia obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Poseł Konfederacji został ukarany finansowo przez Prezydium Sejmu - zostanie mu odebrana połowa uposażenia poselskiego przez okres 3 miesięcy. będzie też pozbawiony całości diety parlamentarnej przez pół roku.

"Czysty hejt, nienawiść"

Antysemicki skandal potępił m.in. kard. Grzegorz Ryś, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem. "W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce" - napisał w oświadczeniu.

- To jest czysty hejt, czysta nienawiść. Ale ja wiem, jako człowiek, który mieszka tu ponad 30 lat, który jest polskim obywatelem, że to nie jest Polska. On nie reprezentuje większości Polaków, nie reprezentuje dużej części Polski. Jestem zawstydzony jako obywatel. On jest posłem w moim Sejmie. Jestem przekonany, że większość polskiego społeczeństwa też jest zawstydzona - komentował w Gazeta.pl naczelny rabin Polski Michael Schudrich.