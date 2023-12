PiS chciał przerwania obrad. Czarnek: "Chcemy zadawać pytania, ale jutro". Wniosek odrzucono

Ze względu na opóźnienie w obradach spowodowane incydentem z udziałem polityka Konfederacji Grzegorza Brauna posłowie KO, PSL, a także Polski 2050, którzy mieli jeszcze pytania do Donalda Tuska po dzisiejszym exposé, wycofali chęć oddania głosu. Z tej możliwości nie skorzystał jednak poseł PiS Przemysław Czarnek. Wniosek o odroczenie obrad do środy został odrzucony.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia wysłał Ozdobę na "żyletę". "Może by pan nas nie męczył?"

PiS chciał odroczenia obrad. Czarnek: Chcemy zadawać pytania, ale jutro

- Wydarzył się ogromny skandal na terenie Sejmu RP. Przypomnę, że, w ciągu ostatniego miesiąca to nie pierwszy skandal - rozpoczął swoje wystąpienie Przemysław Czarnek. - Ta sytuacja ma charakter międzynarodowy i uderza w nas niebywale. My mamy jeszcze 100 pytań do pana premiera Donalda Tuska i to pytań o znaczeniu fundamentalnym, ale nie chcemy tych pytań zadawać dzisiaj w atmosferze tego skandalu. Ten skandal trzeba wyciszyć, wyjaśnić, o tym skandalu trzeba mówić, żeby zabezpieczyć się przed tego typu dramatycznymi ekscesami - dodał poseł.

- W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i sprawiedliwość wnoszę o odroczenie obrad do jutra. Chcemy zadawać pytania, ale jutro. Dzisiaj ten skandal musi być wyjaśniony - podkreślił Przemysław Czarnek, który dodał, że za władzy Elżbiety Witek w Sejmie do takich rzeczy nie dochodziło.

Deklaracja KO: Donald Tusk jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania

Decyzja posłów PiS wywołał poruszenie na sali sejmowej. Wniosek przeciwny złożyła między innymi Koalicja Obywatelska, która zapowiedziała, że Donald Tusk jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które do czasu incydentu padły w izbie niższej parlamentu oraz te, które chciałoby jeszcze zadać Prawo i Sprawiedliwość.

Mimo to Przemysław Czarnek po raz kolejny przemówił z sejmowej mównicy, gdzie kontynuował swoją narrację. - Doszło tu do jakiegoś nieporozumienia. To w końcu jesteście za kontynuowaniem pytań czy nie, bo my jesteśmy przeciwko - kierował swoje słowa do ugrupowań koalicyjnych. - Nie będziemy zadawać pytań w atmosferze skandalu dzisiaj, ale chcemy zadać pytania nowemu premierowi jutro, kiedy ten skandal wyjaśnimy - podkreślił ponownie Czarnek.

Wniosek o odroczenie obrad Sejmu skierowany przez posła PiS został odrzucony. Za głosowało 183 posłów PiS, dwóch posłów Kukiz'15 i jeden przedstawiciel Konfederacji. Przeciw było 250 polityków. Wstrzymało się łącznie 15 posłów.