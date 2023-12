Politycy zszokowani zachowaniem Brauna. "Absolutny skandal", "Przekraczamy granice" [KOMENTARZE]

12 grudnia poseł Konfederacji Grzegorz Braun został wykluczony z obrad Sejmu po tym, jak zgasił świece chanukowe. Zachowanie polityka zostało potępione przez polityków oraz przedstawicieli środowiska żydowskiego.

Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe. Komentarze polityków

Po zdarzeniu poseł PiS Piotr Gliński z mównicy sejmowej zwrócił się do posłów Konfederacji. - Przekraczamy w polityce straszliwe granice, bardzo często to się zdarza, ale to jest agresja nie tylko na tle religijnym. Tam były też małe dzieci, to jest nie do obrony - stwierdził polityk.

- Wszyscy przyzwoici ludzie sądzą to samo. To jest rzecz nieakceptowalna. To jest hańba - powiedział Donald Tusk na korytarzu sejmowym, cytowany przez TVN24. "To, co zrobił Grzegorz Braun to absolutny skandal i niebywały akt barbarzyństwa. Tak haniebne zachowanie nie pozostanie bez zdecydowanych konsekwencji" - napisał w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Dziś jako przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu IX kadencji razem z ambasadorem Izraela i rabinami uczestniczyłem w uroczystości zapalenia menory chanukowej w Sejmie. Niestety atmosfera uroczystości została brutalnie zakłócona atakiem posła Konfederacji. Ten czyn musi zostać najsurowiej ukarany! To hańba tego posła i jego politycznego środowiska. Polska jest bezpiecznym domem dla wszystkich. Wolność religijna jest konstytucyjnym prawem" - przekazał na Twitterze Michał Szczerba z KO.

"Formacja, do której należy pan Braun, ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się dzisiaj stało w Sejmie. To nie był pierwszy antysemicki wybryk. Skrajna prawica gra rasizmem nie od wczoraj. I będzie to robić tak długo, jak nie dostanie mocno po łapach" - napisał w serwisie X Adrian Zandberg z Lewicy.

Incydent z udziałem Grzegorza Brauna w Sejmie

Polityk Konfederacji za zgaszenie świec chanukowych został ukarany przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię wykluczeniem z obrad i posiedzenia izby. Prezydium Sejmu ukarało Grzegorza Brauna odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku.

Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomienia do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odroczenie obrad do jutra. Natomiast przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi wycofali się z zadawania pytań po exposé premiera Donalda Tuska. Na 12 grudnia zaplanowano jeszcze głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska.