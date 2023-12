Próbowała wyrwać Braunowi gaśnicę, została nią spryskana. "Jestem w szoku, to nie do pomyślenia"

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił we wtorek (12 grudnia) menorę chanukową w Sejmie. Na antenie TVN24 Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która próbowała politykowi wyrwać gaśnicę z rąk, komentowała zajście. - To jest mój symbol religijny i ja mam prawo go bronić, bo żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. A nikt nie ma prawa kierować mi w twarz gaśnicy proszkowej, dlatego że ja bronię swojego symbolu religijnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna wypowiedź Brauna o in vitro. "Ile tego jest w tych termosach?"

- W Sejmie jak co roku odbyło się zapalenie świecy chanukowej. Nagle poseł Braun wyszedł z gaśnicą proszkową. Myślałam, że coś się stało, jestem lekarzem, więc ruszyłam, żeby pomóc. (...) Ale okazało się, że on tą gaśnicą atakuje chanukiję, czyli świecznik ze świecą chanukową, symbol religijny, rzecz dla mnie ważną. Więc stanęłam mu na drodze i on wtedy prysnął mi gaśnicą proszkową w twarz - wspominała w rozmowie ze stacją poruszona Gudzińska-Adamczyk.

- Jestem w szoku, to nie do pomyślenia - dodała. - Jesteśmy w Polsce, w XXI wieku, to nie jest '39 rok. (...) Mówię: "Jak pan może, to jest wstyd, co pan robi, atakuje pan symbol religijny", on mówi: "pani nie jest kobietą" czy coś takiego.

- Źle się czuję, to nawet nie chodzi o to, że ja się fizycznie źle czuję, ale ja się przestałam czuć bezpieczna w tym kraju, a czułam się bezpieczna. Przecież to jest poseł... - mówiła Gudzińska-Adamczyk. - To jest straszne, co się stało - podkreślała.