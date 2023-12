Michael Schudrich o skandalu w wykonaniu Brauna: Czysta nienawiść. Jestem zawstydzony

- To jest czysty hejt, czysta nienawiść. Ale ja wiem, jako człowiek, który mieszka tu ponad 30 lat, który jest polskim obywatelem, że to nie jest Polska. On nie reprezentuje większości Polaków, nie reprezentuje dużej części Polski. Jestem zawstydzony jako obywatel. On jest posłem w moim Sejmie. Jestem przekonany, że większość polskiego społeczeństwa też jest zawstydzona - tak w Gazeta.pl naczelny rabin Polski Michael Schudrich komentuje zachowanie Grzegorza Brauna w Sejmie. Polityk zgasił gaśnicą świecznik chanukowy. Schudrich dodaje, że gdy dowiedział się o zdarzeniu, poczuł smutek. - Człowiek nie musi mnie kochać, ale musi szanować moje prawo do wyznawania religii. Ta religia jest w Polsce od ponad 1000 lat - mówi.

Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świecznik chanukowy

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadecydował o złożeniu wniosku do prokuratury i wykluczeniu z obrad Sejmu posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który za pomocą gaśnicy zgasił zapalone w hallu sejmowym światła chanukowe.

Szymon Hołownia postanowił też o zwołaniu Prezydium Sejmu w sprawie zachowania Grzegorza Brauna. "Podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem proszę o opuszczenie Sali Posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu" - ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W Sejmie ogłoszono przerwę w obradach.

W kalendarzu żydowskim Chanuka rozpoczyna się 25 kislew i kończy 2 tewet. W tym roku Chanuka rozpoczęła się 7 grudnia i potrwa do 15 grudnia. To jedno z najradośniejszych świat żydowskich. Każdego dnia po zmroku zapala się kolejną świecę na świeczniku czyli na tak zwanej chanukiji.