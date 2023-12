We wtorek 11 grudnia tuż po godzinie 16 na zaproszenie marszałka Szymona Hołowni w Sejmie pojawili się przedstawiciele Gminy Żydowskiej, którzy mieli w gmachu świętować Chanukę. Obchody święta przerwał jednak Grzegorz Braun, który wtargnął z gaśnicą i zgasił świecę zapaloną na menorze (świeczniku żydowskim). Interweniowała Straż Marszałkowska, która wyprowadzała dzieci z zadymionych pomieszczeń.

Po incydencie poseł Konfederacji próbował jeszcze przemawiać z sejmowej mównicy w trybie sprostowania. - Nie może być miejsca na akty talmudycznego kultu w Sejmie RP. Przemawia przez państwa ignorancja. Nie jesteście świadomi tego aktu zwanego świętami Chanuka. Panie Marszałku przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy ja przywracam stan normalności i równowagi - stwierdził Braun, czym wywołał oburzenie wśród posłów zgromadzonych na sali izby niższej parlamentu. Wywód polityka Konfederacji został przerwany przez Szymona Hołownię, który przejął od Krzysztofa Bosaka prowadzenie obrad i wykluczył z nich Grzegorza Brauna.

Hołownia wykluczył Brauna z posiedzenia Sejmu. "Akt chamstwa i głupoty"

W rozmowie z dziennikarzami Szymon Hołownia stwierdził, że "taki akt chamstwa, agresji, głupoty nie zdarzył się w Sejmie już dawno i nigdy już się nie zdarzy".

- Naruszona została nietykalność cielesna ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Teraz przejrzymy nagrania z monitoringu, aby mieć pewność co do klasyfikacji czynu popełnionego przez pana Brauna - poinformował Szymon Hołownia. - Chcę wyrazić swoje najgłębsze ubolewanie z powodu tego, co się stało. Prawdopodobnie jeszcze dziś zbierze się prezydium Sejmu, aby zadecydować o karze finansowej dla posła Brauna. Przeciwko panu Braunowi zostanie też skierowany wniosek do prokuratury - dodał marszałek Sejmu i podkreślił, że nie ma innej, większej kary, która mogłaby spotkać posła za złamanie regulaminu.

Jak poinformował na późniejszej konferencji prasowej Szymon Hołownia, wicemarszałek Bosak wstrzymał się od głosu w sprawie incydentu. Prezydium Sejmu ukarało jednak posła Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaki miało do dyspozycji. - Zostanie on (po wykluczeniu z obrad Sejmu - red.) ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku - poinfomormował Hołownia. - Prezydium Sejmu upoważniło jednak także kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomienia do prokuratury o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa z artykułu 195, za który może grozić grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do dwóch lat - dodał.

Politycy oburzeni zachowaniem posła Konfederacji

- Chcę wyrazić swoje najgłębsze ubolewanie wobec tego, co zrobił poseł. To jest policzkiem dla polskiego sejmu. To głupie, niemądre zachowanie posła. Nie będzie żadnej tolerancji dla antysemityzmu, dewiacji, rasizmu, dopóki ja jestem marszałkiem. To, co się stało, jest po prostu obrzydliwe. To wielkie święto żydowskie, ci ludzie tu zostali zaproszeni - ubolewał Hołownia.

Incydent skomentował między innymi Donald Tusk, który po wyjściu z sali plenarnej krótko stwierdził, że "to hańba i rzecz nieakceptowalna". - To się nigdy nie może powtórzyć - podkreślił. O sytuacji wypowiedział się także oburzony postępowaniem Grzegorza Brauna poseł PiS Piotr Gliński. - W tym wydarzeniu brały udział przecież także dzieci! - mówił poruszony.