Skandal w Sejmie. Grzegorz Braun zgasił gaśnicą menorę. Został wykluczony z obrad Sejmu [WIDEO]

W Sejmie trwają pytania po exposé premiera Donalda Tuska. Tymczasem dziennikarz Wirtualnej Polski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym poseł Grzegorz Braun zgasił gaśnicą menorę chanukową. "Niebywały skandal" - skomentował Patryk Michalski. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Brauna z dalszych obrad.

REKLAMA

- Panie pośle, co pan zrobił? Jak tak można było się zachować? - słychać krzyki dziennikarza na opublikowanym nagraniu.

- Kładę kres... - słychać odpowiedź posła.

Zobacz wideo Braun nie wytrzymał. Zaatakował Kaczyńskiego. "Pytam, kto będzie siedział!?"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Brauna z dalszych obrad. Zapowiedział także, że zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Grzegorz Braun użył gaśnicy w Sejmie. Próbowała go powstrzymać, została spryskana

Jak pisaliśmy w tekście powyżej, Grzegorza Brauna próbowała powstrzymać lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która w Sejmie przebywała jako osoba prywatna w związku z obchodami.

- Jestem w szoku, to nie do pomyślenia - dodała. - Jesteśmy w Polsce, w XXI wieku, to nie jest '39 rok. (...) Mówię: "Jak pan może, to jest wstyd, co pan robi, atakuje pan symbol religijny", on mówi: "pani nie jest kobietą" czy coś takiego. (...) Ja się przestałam czuć bezpieczna w tym kraju, a czułam się bezpieczna. Przecież to jest poseł... - mówiła Gudzińska-Adamczyk. - To jest straszne, co się stało - podkreślała.