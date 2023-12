Mejza zapomniał, że ma mieszkanie? Dziennikarze zawiadomili prokuraturę

Na mocy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora nowowybrani posłowie zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego już na początku swojej kadencji. Dokumenty, w których politycy ujawniają informacje na temat posiadanych przez siebie dóbr, w tym nieruchomości, zostały opublikowane na stronie Sejmu. Wśród nich znalazło się oświadczenie Łukasza Mejzy.

Błąd w oświadczeniu finansowym Mejzy? Sprawa trafiła do prokuratury

Na jego zawartość uwagę zwróciła Wirtualna Polska. W dokumencie złożonym 13 listopada bieżącego roku polityk wskazał m.in. wysokość swoich oszczędności, które oszacował na 500 tys. zł i 1,5 tys. dolarów czy udziały w kilku przedsiębiorstwach. W rubryce przeznaczonej na zobowiązania Mejza wpisał kolejno: 180 tys. zł kredytu na mieszkanie, 75 tys. zł kredytu w jednym z banków, 300 tys. zł pożyczki od osoby fizycznej oraz 60 tys. wobec Urzędu Skarbowego.

Jak wychwycili dziennikarze WP, w poprzednich oświadczeniach majątkowych Mejza wskazywał, że jest właścicielem mieszkania o powierzchni 59 m kw. W dokumencie z połowy listopada informacji o jego istnieniu jednak zabrakło. "Sprawdziliśmy księgę wieczystą tej nieruchomości. Wynika z niej, że właścicielem mieszkania od czerwca 2018 r. jest poseł PiS" - relacjonowała WP. O zaistniałej sytuacji dziennikarze zawiadomili Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze, która rozpoczęła czynności wyjaśniające. Ostatecznie po kilku dniach Mejza wysłał do sekretariatu marszałka Sejmu odręcznie napisaną korektę, w której przyznał, że nadal jest w posiadaniu rzeczonego lokalu.

Mejza chciał "pogonić Tuska do Berlina". Oświadczenie majątkowe czy brudnopis?

To nie pierwsza tego typu "wpadka" Łukasza Mejzy w zakresie oświadczenia majątkowego. Zaledwie kilka miesięcy temu w dokumentacji składanej pod koniec rządów PiS-u umieścił on dopisek "PS: Pogonimy Tuska! Do Berlina". "Widziałem tysiące oświadczeń majątkowych, ale czegoś tak absurdalnego jeszcze nie. (...) Ten dokument to jakiś brudnopis, czy o co tutaj chodzi?" - pytał Radosław Karbowski, twórca serwisu "Skrót polityczny".