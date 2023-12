- Skład ekipy rządowej znaliśmy wcześniej, jest mocno polityczny, jest koalicyjny, dużo kobiet. I co mi się podoba - jest sporo ludzi, w tym najlepszym energetycznym wieku dla polityki, czyli wtedy, kiedy ja zostawałem prezydentem, czterdzieści parę lat. To jest bardzo obiecujące - stwierdził Aleksander Kwaśniewski we wtorkowej (12 grudnia) rozmowie ze zgromadzonymi w Sejmie dziennikarzami.

Zobacz wideo Arkadiusz Stempin: Wyciąganie tomahawka w rozmowach z UE jest szkodliwe

Kwaśniewski o Tusku: Polityk wagi najcięższej. "Snajper, napastnik"

W trakcie rozmowy Kwaśniewskiego z dziennikarzami padło pytanie co jest najważniejsze w polityce zagranicznej "tu i teraz". Były prezydent bez wahania odpowiedział, że odbudowa pozycji Polski w Unii Europejskiej. - Tusk powiedział trochę żartem, trochę butnie, że jego nikt w UE nie ogra. To jest prawda, to znaczy do polityki europejskiej wchodzi polityk chyba najbardziej doświadczony, albo przynajmniej jeden z najbardziej doświadczonych - podkreślił.

- Do polityki europejskiej wraca polityk wagi najcięższej, z którego zdaniem będą się liczyć i który może również bez żadnych wątpliwości, czy podejrzeń o to, że nie jest europejski, zwracać uwagę na niedojrzałość różnych projektów, które przygotowuje Unia Europejska - dodał Kwaśniewski. - Europa zyskuje, mówiąc językiem futbolowym, taką prawdziwą mocną "dziesiątkę". Snajper, napastnik - podsumował.

Były prezydent o "procesie erozyjnym w PiS-ie": Nie czekam na niego aż tak bardzo

Dziennikarze zapytali także o koabitację, jaka czeka rząd Donalda Tuska z obecnie urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. - Na pewno będą konflikty i kontrowersje, ale można je zawsze pokonać, jeżeli jest wspólna wola i dialog. Wierzę w to, że Andrzej Duda, jak już się wyzwoli od Jarosława Kaczyńskiego, będzie potrafił taki dialog z premierem prowadzić, dla dobra Polski - ocenił Kwaśniewski. Stwierdził także, że "wyzwolenie" Andrzeja Dudy jest konieczne "jeżeli chce ostatnie półtora roku swojej prezydentury być prezydentem szanowanym i niezależnym"

Były prezydent został również zapytany o poniedziałkowe (11 grudnia) słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego skierowane do Donalda Tuska. - Robiło to wrażenie wypadnięcia ze świadomości - stwierdził Aleksander Kwaśniewski. - Moim zdaniem im PiS będzie dłużej się trzymał jako zwarta siła z Jarosławem Kaczyńskim, to dla koalicji lepiej, bo będzie ją bardziej cementować, będzie musiała być bardziej skoncentrowana i zdyscyplinowana. Nie będzie taryfy ulgowej - podkreślił. Dodał również, że zacznie się "proces erozyjny w PiS-ie". - Ja nie czekam na niego tak bardzo, bo uważam, że ta spoistość PiS-u dzisiaj jako opozycji, ona z punktu widzenia koalicji jest takim czynnikiem wzmacniającym ich wzajemną kontrolę, współpracę, dyscyplinę - podkreślił były prezydent Polski