12 grudnia wybrany na premiera Donald Tusk wygłosił w Sejmie swoje exposé. Nawiązał w nim do protestu Szarego Obywatela, czyli Piotra Szczęsnego, który 19 października w 2017 roku dokonał samospalenia pod Pałacem Kultury w centrum Warszawy. Pozostawiony przez niego manifest był dowodem na to, że była to forma protestu przeciwko polityce PiS oraz inspirowanej politycznie dyskryminacji w polskim życiu społecznym.

REKLAMA

Zobacz wideo Spytaliśmy Polaków, czy śledzą obrady Sejmu i co sądzą o zmianach w rządzie [SONDA]

Exposé Donalda Tuska. Przytoczył manifest Piotra Szczęsnego

W swoim wystąpieniu premier odczytał w Sejmie list pożegnalny "Szarego Człowieka", czyli Piotra Szczęsnego. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" skomentowała to Ewa Negrusz-Szczęsna. - Gdy tylko premier zaczął mówić, czułam, że może nawiązać do Piotra. Jestem wzruszona. W pewnym sensie historia się domknęła - stwierdziła wdowa po Piotrze Szczęsnym.

- Piotr już po dwóch latach rządu PiS widział i rozumiał, jak wiele złego z tego wyniknie. Nie mógł już tego wytrzymać. O tym, że jego czyn i słowa są wciąż dla wielu ludzi ważne, niech świadczą miejsca pamięci, które powstają w całej Polsce i akcje publicznego odczytywania jego manifestu - zwróciła uwagę kobieta.

Jak zaznaczył Krzysztof Szczęsny, syn Piotra, konsekwencje rządów PiS będziemy odczuwać jeszcze przez długi czas. - To, co wydarzyło się przez te osiem lat, tak szybko nie zniknie - stwierdził.

Samospalenie Piotra Szczęsnego. Minęło sześć lat

Do samospalenia Piotra Szczęsnego doszło 19 października 2017 roku przed Pałacem Kultury w Warszawie. Mężczyzna tuż przed tym, nim się podpalił, rozdawał ulotki przechodniom, na których zamieścił 15 powodów swojego ostatecznego protestu.



Niektóre z nich brzmiały: *Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów. * Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent), podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji – najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje. * Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z Prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane. * Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju."

Następnie Piotr Szczęsny włączył w magnetofonie piosenkę "Kocham wolność" zespołu Chłopcy z Placu Broni, po czym oblał się benzyną i podpalił. Po 10 dniach zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.