Nieoficjalnie: Andrzej Duda ułaskawił Marikę

Jak podaje "Rzeczpospolita", chodzi o postanowienie Andrzeja Dudy z 8 grudnia. W komunikacie na stronie prezydenta poinformowano, że Andrzej Duda rozpatrzył dwa wnioski prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia. Jak czytamy w komunikacie, osoby, wobec których zastosowano prawo łaski, były skazane za usiłowanie dokonania rozboju. Prośbę o akt łaski pozytywnie zaopiniował sąd orzekający w I instancji.

W motywach ułaskawienia czytamy: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy sprawiedliwościowe i humanitarne - incydentalny charakter czynu, młody wiek w chwili jego popełnienia, wyrażenie skruchy, odbycie części kar pozbawienia wolności, zrealizowanie zobowiązań finansowych nałożonych wyrokiem przez osoby skazane". W komunikacie nie padają nazwiska ułaskawionych. Informację, że chodzi o aktywistkę Marikę podaje "Rzeczpospolita", a także instytut Ordo Iuris.

24-letnia aktywistka przed dwoma laty została skazana na trzy lata pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju. Do zdarzenia doszło podczas Marszu Równości w 2020 roku i miało ono być "wyrazem sprzeciwu" wobec haseł głoszonych przez uczestników marszu. O sprawie Mariki zrobiło się głośno za sprawą Ordo Iuris. To prawnicy tego instytutu rozpoczęli działania zmierzające do ułaskawienia kobiety. OI skierowało też wniosek do prokuratora generalnego o przerwę w odbywaniu kary. W lipcu Zbigniew Ziobro wyraził zgodę na zawieszenie odbywania kary. Według Ziobry w tej sprawie "nie było żadnego rozboju".

Fragmenty uzasadnienia wyroku sądu w tej sprawie cytowała "Gazeta Wyborcza". Wynika z niego, że kobieta z innymi osobami przyjechała 10 sierpnia 2020 roku do Poznania, w którym tego dnia odbywało się wydarzenie społeczności LGBT. "Na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka i 27 Grudnia podbiegli do młodej kobiety, która wyszła z koleżanką ze sklepu Żabka i szła do domu. Kobieta miała na ramieniu torbę z tęczą - symbolem osób LGBT. Oskarżeni zażądali, by oddała im torbę, używali słów wulgarnych i obelżywych. Krzyczeli: "Lesby", "Oddajcie tę szmatę". Napadnięta nie chciała oddać torby" - czytamy. Następnie, jak napisano, Marika i Michał O. "zaczęli szarpać pokrzywdzoną za torbę, próbowali ją wyrwać".

Latem tego roku sprawę komentował na konferencji prasowej Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. - Czyn, za który sąd wymierzał karę, to był rozbój. W takiej sytuacji nie ma znaczenia wartość przedmiotu kradzionego z użyciem przemocy. Z uwagi na rażącą pogardę wobec prawa polegającą na tym, że czynu dopuszczono się publicznie, że to było zaplanowane, czyn ten był zakwalifikowany jako rozbój chuligański - wskazywał sędzia. - To z inicjatywy, na wniosek Zbigniewa Ziobry w 2006 r. uchwalono przepisy, które przewidują, że w przypadku chuligańskiego rozboju dolna granica kary jest podwyższona o połowę. Dolną granicą kary w przypadku rozboju były 2 lata, w wyniku tej zmiany z 2006 r. dolna granica kary wynosiła 3 lata pozbawienia wolności. Taką też karę wymierzył sąd - zaznaczył.

Przymusiński wskazywał, że "społeczeństwo jest też wprowadzane w błąd poprzez część mediów, polityków, którzy mówią, że to była kara za szarpanie torby". - To nie była żadna kara za szarpanie torby. To była kara za próbę kradzieży torby z użyciem przemocy. (...) Oskarżona, z tego co nam wiadomo, przyznała się do czynu, do tego, że chcieli torbę ukraść, by ją następnie zniszczyć. Były więc spełnione wszystkie znamiona rozboju. (...) Nie można było tej kary warunkowo zawiesić. To również przewidują przepisy Kodeksu karnego, które mówią, że można warunkowo zawiesić karę, która nie przekracza jednego roku pozbawienia wolności - oceniał.