Prezydium znów ukarało Brauna. Wiemy, ile pieniędzy stracił na ekscesach w poprzedniej kadencji

Prezydium Sejmu ukarało Grzegorza Brauna obcięciem o połowę uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całej diety parlamentarnej na pół roku. To efekt najgłośniejszego dotychczas skandalu z udziałem posła Konfederacji, który we wtorek w trakcie uroczystości z udziałem społeczności żydowskiej zgasił chanukowe świecie. Użył do tego sejmowej gaśnicy. Braun wywołuje skandale od lat, od ponad czterech jako poseł.

W maju ubiegłego roku poseł skandalista przerwał wykład prof. Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym. Parę miesięcy wcześniej zniszczył w budynku jednego z sądów choinkę, na której była widoczna flaga Ukrainy oraz symbol społeczności LGBT.

Braun wielokrotnie szokował także w Sejmie. W trakcie jednego z posiedzeń powiedział do Adama Niedzielskiego, byłego już ministra zdrowia: "będziesz pan wisiał". Do tego dochodzą liczne "kontrole" poselskie, które Braun wszczynał w czasie pandemii. W trakcie jednej z nich, w Instytucie Kardiologii, szarpał pracującego tam byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i chciał go badać alkomatem.

Tak karano Grzegorza Brauna. Stracił 270 tys. zł

Dla Brauna obniżanie uposażenia to kradzież, co poseł Konfederacji podkreśla w swoich oświadczeniach majątkowych. "Z tytułu wykonywania mandatu posła, w roku podatkowym 2022 otrzymałem tylko część należnego uposażenia - łącznie 66,6 tys. zł. Z pozostałej części uposażenia i całości tzw. diet byłem systematycznie okradany przez prezydium Sejmu, które kontynuuje tę złodziejską praktykę także w roku bieżącym 2023" - napisał w najnowszym złożonym dokumencie. Podobny komentarz w rubryce dotyczącej dochodów można znaleźć w oświadczeniu prezesa Konfederacji Korony Polskiej z kwietnia.

Już w 2021 roku "Rzeczpospolita" podawała, że łącznie prezydium Sejmu nałożyło na Grzegorza Brauna ponad 155 tys. zł kar. Polityk wielokrotnie był wykluczany z obrad za nieprzestrzeganie restrykcji związanych z pandemia COVID-19. Polityk odmawiał zakładania maseczki. Gazeta.pl zwróciła się do Centrum Informacyjnego Sejmu z prośbą o dane dotyczące kar nałożonych na Brauna przez całą poprzednią kadencję. CIS informuje w odpowiedzi, że w tym okresie prezydium dziewięć razy decydowało o obniżeniu uposażenia lub o utracie diety parlamentarnej. "Potrącenia finansowe w IX kadencji Sejmu zrealizowane wobec pos. Brauna wyniosły 270 562,10 zł" - informuje Centrum Informacyjne sejmu. Osiem razy Brauna ukarano ze względu na nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych. Poseł wielokrotnie odmawiał nakładania maseczki w trakcie obrad. Raz ukarano go za naruszenie powagi Sejmu. CIS nie precyzuje, o jakie naruszenie powagi chodzi. Wiadomo natomiast, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna za słowa zaadresowane do Niedzielskiego. Za to na pół roku odebrano posłowi dietę i połowę uposażenia.