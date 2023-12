Sąd Najwyższy uchylił wyrok ws. Tomasza Arabskiego. Sprawa dotyczy organizacji lotów do Smoleńska

Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie organizacji lotów do Smoleńska skazujący między innymi Tomasza Arabskiego na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawa ma trafić do ponownego rozpoznania do sądu apelacyjnego.

