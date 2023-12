Kaczyński zapytany o ocenę exposé Tuska. Prezes PiS mówił o "zemście" i "oszustwie"

Wygłoszone we wtorek przez Donalda Tuska exposé trwało nieco ponad dwie godziny. - Chciałbym, żeby ten dzień 15 października, być może dzień, w którym udzielicie wotum zaufania dla nowego rządu, był początkiem odrodzenia ducha autentycznej solidarności i poszanowania praw wspólnoty, w której ludzie się różnią, bo przecież będziemy mieli różne poglądy. Temu będzie służyła praca nowego rządu - mówił Tusk w swoim wystąpieniu.

Polityk podkreślał też m.in., że "jeśli chcemy doczekać odrodzenia naszej wspólnoty narodowej, to musimy szanować reguły, jakie ustalamy dla nas wszystkich". - Każdy, kto naraża dzisiaj Polskę na bycie obok, bycie poza, bycie sam na sam, naraża nie tylko fundamentalne interesy Rzeczypospolitej Polskiej, ale naraża na wielkie ryzyko byt naszej Ojczyzny - przekonywał premier.

Jarosław Kaczyński: Raczej pogadanka niż exposé

O komentarz do wystąpienia Donalda Tuska został zapytany w Sejmie przez dziennikarzy m.in. TVN24 prezes PiS Jarosław Kaczyński. - W sposób, trzeba przyznać, zręczny i raczej w pogadance niż w exposé, została przedstawiona polityka, której istotą jest zemsta i ponowne, tym razem nieco bardziej subtelne niż przedtem, oszukanie społeczeństwa - powiedział. Dopytywany m.in. o ocenę nowego szefa MSZ Radosława Sikorskiego, stwierdził, że to "fatalna kandydatura".

Z kolei w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jarosław Kaczyński przekonywał, że z wystąpienia Donalda Tuska wynika "kontynuacja polityki wojny z opozycją i deptania wszystkich norm" i "zostało to zrobione w sposób zręczny, z różnego rodzaju przesłonami. - Merytorycznie było to zupełnie puste wystąpienie - ocenił. Polityk odniósł się także do zacytowania przez Donalda Tuska manifestu Piotra Szczęsnego, który przed sześcioma laty dokonał aktu samospalenia. Według prezes PiS to "wyjątkowo niesmaczny początek". - Odwoływanie się do samobójcy, osoby chorej, to wyjątkowo obrzydliwe zachowanie. To po prostu haniebne - mówił w rozmowie z PAP.

- Ciekawe, na czym było budowane wczoraj wystąpienie prezesa, jeśli nie na zemście, agresji - skomentował z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia, nawiązując do poniedziałkowych słów Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w poniedziałek z sejmowej mównicy nazwał Donalda Tuska "niemieckim agentem".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem [LINK: https://zwjr.pl/z-jakiego-powodu-tutaj-jestes] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.