Błaszczak o fragmencie exposé Tuska: To najpodlejsze, co można zrobić

Premier i przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas wtorkowego exposé przeczytał "Manifest zwykłego, szarego człowieka" autorstwa Piotra Szczęsnego. 19 października 2017 roku mężczyzna dokonał samospalenia przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Był to akt protestu przeciwko działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości m.in. w kwestii praworządności, mediów publicznych i działalności służb.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsze postulaty Tuska. 30% podwyżki dla nauczycieli, "babciowe" i kontynuacja świadczeń wychowawczych

Po zakończeniu dwugodzinnego wystąpienia Donalda Tuska nadszedł czas na oświadczenia ze strony sejmowych klubów i koła. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości na mównicy pojawił się Mariusz Błaszczak. - Wykorzystywanie listu samobójcy, by uzasadnić swoją politykę, to najpodlejsze, co można zrobić. Wynoszenie aktu samobójstwa, popełnionego w takich okolicznościach, do czynu bohaterskiego, to najniższe zagranie, jakie można sobie wyobrazić. Pan nie ma skrupułów - powiedział Błaszczak.

Exposé Donalda Tuska. Błaszczak: To pan nakręcił spiralę nienawiści

- Jest też pan nieuczciwy. Gdyby pan miał odrobinę uczciwości w sobie, to zacytowałby pan list, jaki napisał do pana człowiek, który się podpalił przed kancelarią w 2011 r., gdy pan był premierem. Przypomnę wysokiej izbie treść tego listu - dodał szef klubu PiS. Autor zacytowanego przez Mariusza Błaszczaka pisał m.in. o tym, że jest ojcem trójki małoletnich dzieci, któremu Tusk i "jego urzędnicy" "zniszczyli całe dotychczasowe życie".

- To pan nakręcił spiralę nienawiści. Przypomnę moherowe berety, to pan wyhodował Palikota, symbol hejtu i pogardy. Mogę jeszcze wymieniać tu wiele innych przykładów właśnie takiego postępowania, niegodnego postępowania. Miłosierdzie niech pan zostawi Bogu, sam pan głosi nienawiść i okrucieństwo - stwierdził były szef MON.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem [LINK: https://zwjr.pl/z-jakiego-powodu-tutaj-jestes] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.