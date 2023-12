Krzysztof Bosak skrytykował exposé Donalda Tuska. Wyjaśnił, dlaczego Konfederacja nie udzieli poparci nowemu rządowi. Bosak negatywnie ocenił również sposób, w jaki Tusk wykorzystał "Manifest szarego człowieka".

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia wysłał Ozdobę na "żyletę". "Może by pan nas nie męczył?"

Krzysztof Bosak: Nie poprzemy rządu Tuska. Przez dwie godziny słyszeliśmy patos

- Nie poprzemy rządu Tuska. Okazuje się, że większość swojego oświadczenia nie poświęca pan na obietnice. Nie oczekujemy od rządu żadnego nowego mesjanizmu. Tu potrzeba nowego rządzenia, którego PiS nie umiał dostarczyć. Przez dwie godziny słyszeliśmy patos, granie na emocjach. Kiedy pan rządził też protestowali przedsiębiorcy. Też samospalił się człowiek. Mieliśmy mnóstwo zapowiedzi o charakterze ideologicznym - mówił Krzysztof Bosak.

Bosak skrytykował Tuska za odczytanie manifestu Piotra Szczęsnego. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, mężczyzna w październiku 2017 roku dokonał samospalenia na placu Defilad w Warszawie. Protestował w ten sposób przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości.

Bosak o exposé Tuska: Trudno jest wygłosić jakieś przemówienie bez sączenia jadu

Bosak stwierdził, że Tuskowi "trudno jest wygłosić jakieś przemówienie bez sączenia jadu, aluzji". Skrytykował również lidera KO za małą liczbę konkretnych propozycji oraz tworzenie rządu razem z Lewicą - Bez konkretów o cyfryzacji, o mieszkaniach, energetyce. Nie wiemy, w jaki sposób chcecie walczyć z zadłużeniem Polski. Nie chcemy w rządzie Lewicy, którą pan obsadza na kluczowych stanowiskach, my nie chcemy poprawności politycznej. Będziemy twardą opozycją - zapowiedział.

Bosak wskazał również "sprzeczności" w exposé Tuska. "W przemówieniu Tuska albo nie było konkretów, albo - jeśli były - to pozostawały ze sobą sprzeczne. Dla przykładu postulat odpowiedzialnej dbałości o finanse publiczne i *jednocześnie* podwyżek dla nauczycieli (z przedszkolami i uniwersytetami włącznie!) o 30 proc. (!), już od stycznia, oraz dla „sfery budżetowej" (całej?) o 20 proc. (!) są niemożliwe jednocześnie do realizacji. Albo jedno albo drugie" - napisał na portalu X.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Artykuł jest aktualizowany