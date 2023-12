Nietypowe expose Donalda Tuska. Bardziej kazanie niż wizja. Pewne jest jedno: zmiana będzie błyskawiczna

W kampanii wyborczej Donald Tusk mówił, że walczy dla lepsze jutro dla pokolenia dzieci i wnuków. Zarysowywał więc długą perspektywę. Bo jeśli mówić o lepszym świecie dla dzieci, to trzeba mieć plan rządzenia na lata czy wręcz dekady. Expose było krótkie, co dobre, ale też niezbyt konkretne - Tusk powiedział o rzeczach w swojej ocenie najważniejszych.

Expose Donalda Tuska brzmiało początkowo jak kazanie. Donald Tusk dużo czasu poświecił, by przeczytać list pożegnalny Piotra Szczęsnego, "szarego człowieka", który zmarł śmiercią samobójczą, chcąc zaprotestować przeciwko rządom PiS. Wspominał swojego przyjaciela, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przekonywał, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w kalendarzu - obok powstania "Solidarności" w 1980 i wyborów czerwcowych z 1989 r. Wedle Tuska nastąpiło "wielkie Polaków odrodzenie". Wspominał Jana Pawła II. Cytował słowa Romualda Traugutta, bohatera powstania styczniowego. Bardzo dużo wspominał. I przekonywał, że trzeba odbudować wspólnotę. - Nie wyobrażam sobie polityki bez miłości - mówił. Dał "pierwsze polityczne przykazanie": siła jest w jedności. Podkreślał konieczność jedności w Polsce i silnej pozycji w strukturach Zachodu, aby być bezpiecznym wobec zagrożenia ze wschody, wobec wojny Rosji z Ukrainą. Obiecywał "pełną determinację" w pomaganiu Ukrainie.

To, co twardo zapowiedział, to rozliczenie rządów PiS, pomoc Ukrainie i asertywność wobec niej, powrót "na należne miejsce" w Unii Europejskiej, uszczelnienie granic. - Bez wyczyszczenia tej stajni Augiasza nie ruszymy - podkreślał Tusk, a więc zadaniem nr 1 jest rozliczenie ośmiu minionych lat. Premier zapowiedział weryfikację - i to ekspresową - decyzji ws. małego atomu (reaktorów SMR dla PKN Orlen). I nieco dość oczywistych rzeczy: kasowy PIT, urlop od ZUS, krótki czas kontroli w małych przedsiębiorstwach, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 30 proc., a dla budżetówki o 20 proc., druga waloryzacja rent i emerytur, "babciowe". Ale też obiecał powstanie rady fiskalnej opiniującej, programy społeczne.

Donald Tusk przekonywał, że "cała Polska zna te konkrety" [te z kampanii], więc ich wszystkich wymieniał nie będzie. - Nie obawiamy się żadnych z tych obietnic, zostaną zrealizowane - obiecał Donald Tusk. PiS-owi obiecał z kolei... szacunek, ale też twarde rozliczenie.

Więcej konkretów co do przyszłości Tusk wymieniał, gdy przedstawiał przyszłych ministrów w swoim rządzie. I tak na przykład o CPK wspomniał przy okazji przedstawiania ministra infrastruktury. - Przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny - podkreślił. Zapowiedział udział wybitnych i bezstronnych ekspertów w weryfikacji tego projektu.

Sam Donald Tusk zauważył - i miał tu rację - że jego expose jest nietypowe. Bo nigdy wcześniej w drugim kroku konstytucyjnym nie powołano premiera. Stało się to po dwóch miesiącach od wyborów, ale - to pewne - zmiana i rozliczenia PiS-u będą ekspresowe.

To nietypowe expose Tusk zakończył zapowiedzią kolejnych expose. Raz w miesiącu. Mają to być "sprawozdawcze expose", wręcz forma - jak to ujął Tusk - spowiadania się przed Polakami.