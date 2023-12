Co może robić poseł w Sejmie podczas exposé premiera? Proste: robić dla followersów relację na gorąco. Na przykład Marcin Horała sięgnął po telefon, by przekazać taką merytoryczną opinię:

Wielkie czapkowanie Niemcom

Ale dobrze, nie czepiajmy się, że mało w tej opinii konkretów, bo konkrety idą później. Horała w jednym z kolejnych tweetów nawiązuje do słów Tuska o tym, że nikomu się nie da ograć w Unii. Według posła PiS to dlatego, że nowy premier po prostu będzie robił, co mu każą. Kampanijna narracja PiS o tym, że Tusk "otwierał drzwi Merkel" i "sprzedawał rację stanu za czapkę gruszek", wciąż ma się - jak widać - świetnie. To nie jest tylko Kaczyński wołający o agentach.

Tej samej strategii - wbrew wszelkiej logice - trzyma się też Sebastian Kaleta. Jest tu nawet słynne "podawanie marynarki" (Junckerowi), które w kampanii też było i już wszyscy wiemy, jakim wyborczym wynikiem skończyły się te bon moty.

Ta marynarka to niejedyny grzech Tuska. Według Kalety premier z PO lekceważy demokrację, kwestionuje praworządność, obraża wprost miliony Polaków, kłamie, manipuluje i dzieli. A Bóg to widzi i nie grzmi.

Papież i proboszcz

A co do Boga, a przynajmniej osoby, którą katolicy uważają za jego przedstawiciela na tej Ziemi: przejdźmy do Jana Pawła II. Wiadomo było, że co bardziej antyklerykalnym wyborcom nie spodoba się, że Tusk w przemówieniu nawiązuje do Jana Pawła II. Ale - niespodzianka - nie spodobało się to także PiS-owi, a konkretnie posłance Oldze Semeniuk-Patkowskiej. Bo za mało na kolanach.

To samo skomentował europoseł Joachim Brudziński. Wątpi on, czy Tusk szczerze kocha papieża.

Nie wychodzimy jeszcze z Kościoła. "Próbuje pan zastąpić mojego proboszcza w nauczaniu i moralizowaniu" - tak do Tuska zwrócił się Brudziński w innym tweecie. To z kolei zarzut w kwestii nielicznych konkretów w przemówieniu Tuska (w czasie pierwszych kilkudziesięciu minut exposé była to często powtarzająca się opinia z różnych stron).

Mało kto jednak ujął te pretensje w tak mocnej, a zwięzłej formie, jak poseł PiS Kazimierz Smoliński. "Fatalne", "zero programu", "gadanie o niczym", "żenujące prowokacje". Exposé Mateusza Morawieckiego wygłoszone dzień wcześniej poseł - bez zaskoczeń - ocenił: "bardzo dobre".

Osiem gwiazdek, piętnastego października

Europosłanka Anna Zalewska w swoim wpisie skupiła się z kolei na tym, że Tusk dziękował KOD-owi. "8 gwiazdek najdobitniej oddaje wasz plan na Polskę" - napisała, może nieco rozjaśniając sytuację tym, którzy nie wiedzieli, dlaczego PiS skanduje to w Sejmie. Otóż czytelnicy kochani, to zarzut, że nowa koalicja jakoby nie chce robić u władzy nic innego, tylko ***** PiS.

Na koniec mały bonus. Swoim wpisem na specjalną wzmiankę zasłużył nie polityk PiS, a zwykły prawnik. Zaczynając od początku: Tusk oficjalnie ochrzcił nową koalicję rządzącą "Koalicją 15 października". To chyba trawestacja "pokolenia 15 października" - pojęcia, które na niedawnej konwencji zaprezentował Szymon Hołownia. Czuć w nim silną inspirację "pokoleniem JP2", nie wiadomo za to, jakie roczniki miałoby takie "pokolenie" obejmować, bo brzmi tak, jakby wszystkich Polaków. Termin miał szansę się przyjąć - z mównicy sejmowej grzmieli już o nim Michał Kobosko i Krzysztof Gawkowski. Teraz - na szczęście - zniknęło lekko żenujące "pokolenie", została data wyborów. Mamy "Koalicję 15 października".

I też źle, bo prezesowi Ordo Iuris kojarzy się to z bolszewikami.