Donald Tusk we wtorek 12 grudnia po godzinie 10:00 rozpoczął swoje przemówienie. - Jestem przekonany, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w naszym polskim kalendarzu; przejdzie do historii jako dzień pokojowego buntu na rzecz demokracji - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk ogłosił nową koalicję. "Będziemy ją nazywać koalicją 15 października"

Waldemar Buda przerwał exposé Donalda Tuska. "Będziemy bardzo cierpliwi"

Na mównicę wtargnął poseł PiS Waldemar Buda. - Godzina minęła - rzucił były minister i podał premierowi wydrukowane "100 konkretów" - program wyborczy Koalicji Obywatelskiej. Z ław prawicy ciągle dało się w tym momencie słychać okrzyki i docinki oraz złośliwe komentarze do niemal każdego zdania Tuska.

- Wiecie, czym będzie różnił się ten rząd od poprzedniego między innymi? - pytał po zajściu premier Tusk. - Słuchaliśmy wczoraj wystąpienia pana Mateusza Morawieckiego. Nikt z was nie wierzył, że to jest exposé przyszłego rządu. Przypomnijcie sobie, jak w czasie tego przedstawienia zachowywała się ta strona sali - mówił, wskazując na posłów koalicji. - Wysłuchaliśmy tych słów z szacunkiem i respektem. Będziemy się różnić, ale będziemy szanować. Będziemy bardzo cierpliwi - podkreślał.

- Pytacie o konkrety. Są zapisane, są znane. Cała Polska je zna. Polska nas będzie z tego rozliczała. Nie boję się tego - odniósł się później Donald Tusk do otrzymanych przez niego "100 konkretów". - W imieniu całego przyszłego rządu mogę powiedzieć, że nie obawiamy się żadnej z tych obietnic. Zostaną zrealizowane - zapewniał premier.

Komentarze na temat zachowania Budy. "Co za prostak"

"Poseł Buda wyskoczył do mównicy, na której występuje Tusk i powiedział: godzina minęła. Co za prostak" - skomentowała zajście dziennikarka Żaneta Gotowalska-Wróblewska.

"Miałam ministra Budę za człowieka zupełnie innej klasy… O, naiwności" - napisała na platformie X dziennikarka Kamila Biedrzycka.

Artykuł jest aktualizowany...