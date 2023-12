Chyba nikt nie spodziewał się takiego expose i takiej wersji Donalda Tuska. Pełnej patosu, politycznej melancholii i przekonania, że Polska i świat są w punkcie zwrotnym swojej historii.

1. Tusk zaczął wystąpienie od wysokiego c. Znów dziękował rodzinie, mówił o walce ze złem i historycznej "koalicji 15 października". Oddawał też - dosłownie - hołd tym, którzy od początków rządów PiS stawiali im czoło. Dziękował tym, "którzy samotnie stanęli pod sądem w powiatowym mieście", dziękował Komitetowi Obrony Demokracji. Centralnym momentem tej części wystąpienia stał się nieoczekiwanie "manifest szarego człowieka" Piotra Szczęsnego pozostawiony przed jego tragiczną śmiercią w 2017 roku.

- Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu "religii smoleńskiej" i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się "miesięcznice smoleńskie": przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej - cytował wystąpienie Tusk kierując te słowa bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego.

Więcej na ten temat wraz z informacjami, gdzie szukać pomocy w kryzysie suicydalnym przeczytasz pod tym adresem.

2. To już nie był Donald Tusk, wojownik i brat łata z kampanii wyborczej. Szef nowego rządu był śmiertelnie poważny jak człowiek, który przygotowuje publikę i wyborców na bezwzględne wyciąganie konsekwencji wobec uczestników władzy Jarosława Kaczyńskiego. I naprawdę to zrobi i nie będzie tu litości.

3. Reakcja ław PiS na demokratyczny patos Tuska pokazała jakiej mentalności nadal hołduje część tej formacji. Okrzyki i drwiny, że Tusk się "rozpłacze" były nawet poniżej "standardów" obniżonych w ostatnich latach przez Prawo i Sprawiedliwość i osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego.

4. Expose w pierwszej części brzmiało nie jako plan rządu, ale testament podsumowującego swoją karierę polityka, który ostatni raz chce przypomnieć światu o podstawowych w demokracji fundamentach. Melancholia wygrywała z radością. Ale dziś może inaczej się nie da.

5. Expose było więc pełne wezwań do jedności. - To jest nasz naród. Każdy jest wart szacunku i swoich praw. Co buduje wspólnotę to rządy prawa, konstytucja i bezpieczne terytorium - przekonywał Tusk. Brzmiało to wręcz jak desperackie szukanie największego wspólnego mianownika, który po 8 latach PiS wydaje się w Polsce żałośnie niski. Dramat polega na tym, że nawet chyba Tusk na obecnym etapie w żaden wspólny mianownik nie wierzy. Ale będzie o niego walczył. Jak trzeba przywołać słowa Jana Pawła II i jego "solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu", to Tusk to zrobi.

6. Premier miejscami brzmiał jak nauczyciel wykładający przybyszom z kosmosu zasady demokracji. Łatwo tu o kpiny, ale gdy pomyślimy, jak i dlaczego znaleźliśmy się w momencie, gdy takie podstawy trzeba przypominać - jak na dłoni widać dramat naszego życia publicznego u progu 2024 roku. I wagę przywrócenia normalnych relacji z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi oraz Polaków między sobą. Przez jakie gruzy musi się nowy rząd przekopać, a wraz z nim miliony Polaków, żeby przywrócić elementarne normy nowoczesnego – przynajmniej jeśli chodzi o aspiracje – kraju.

7. Kampanijny fighter wrócił w drugiej części expose, gdy Tusk zwrócił się do PiS-u mówiąc "nikt mnie nie ogra w Unii" czy wdawał się w przepychanki słowne z posłami PiS. Pojawiły się konkrety: jak "kasowy PIT", urlopy dla "harujących jak woły" mikroprzedsiębiorców, przypomniał o finansowaniu in vitro, "nic co dane, nie zostanie zabrane", podwyżki 30 proc. dla nauczycieli od 1 stycznia. Każda niemal z tych zapowiedzi była przez ożywioną po melancholijnym początku koalicję nagradzana brawami. Łącznie z wpadką, gdy Tusk zapomniał w swojej wyliczance składu rządu o Dariuszu Wieczorku, nowym ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

8. Trudno jednak było tym konkretom dziś wyrównać wagę wielu bardzo ciężkich gatunkowo wypowiedzi nowego premiera. - Na świecie robi się naprawdę niebezpiecznie. Naród podzielony, skłócony, z władzą konfliktu, narażony będzie znacznie bardziej na konflikty targające światem. Jeśli zostaniemy podzieleni na dwie nieprzystające połówki, to tak jakby było nas dwa razy mnie, jakby Polska była dwa razy mniejsza - mówił w nieco apokaliptycznym tonie Tusk.

9. Pełni melancholii czy nie, Tusk i jego rząd wpadną teraz w wir codziennej pracy i demontażu narcystycznego państwa PiS, który partyjny aparat zbudował na cześć i podobieństwo Jarosława Kaczyńskiego. W przydługim expose mieliśmy bardzo dużo teoretycznych i gorzkich rozważań. Jeśli dla kogoś było ich zbyt wiele, praktyka szybko wszystkich z tej goryczy i oglądania się wstecz wyleczy. Tusk najwyraźniej musiał dziś zrzucić z siebie przeszłość i odreagować ostatnie 8 lat.

Od jutra polski rząd pod jego kierownictwem wreszcie zajmie się przyszłością.