Tusk cytował "Manifest zwykłego, szarego człowieka". Z ław Prawa i Sprawiedliwości popłynęło "Je*ać PiS"

W trakcie wtorkowego expose premier Donald Tusk odczytał manifest Piotra S., mężczyzny, który w październiku 2017 r. dokonał samospalenia na placu Defilad w Warszawie. Był to gest protestu wobec działań prowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. - Przede wszystkim wzywam, aby przebudzili się ci, którzy popierają PiS – nawet jeśli podobają się wam postulaty PiS-u, to weźcie pod uwagę, że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujcie swoje pomysły w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób, jak obecnie - cytował manifest Donald Tusk.

- Tych, którzy nie popierają PiS-u, bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje, wzywam do działania – nie wystarczy czekać na to, co czas przyniesie. Nie wystarczy wyrażać niezadowolenia w gronie znajomych. Trzeba działać - odczytywał premier. W tym momencie siedzący na sali poseł PiS Witold Czarnecki powiedział głośno: "je*ać PiS". Pozostało to jednak bez reakcji premiera.

Gdy Tusk skończył odczytywanie manifestu, zareagował na inne głosy płynące z ław Prawa i Sprawiedliwości. - Nie, panie pośle, nie rozpłaczę się - powiedział Donald Tusk.

- Nie musicie się państwo zgadzać z poglądami tego człowieka, ale bardzo proszę o szacunek dla majestatu śmierci. To obywatel RP, który wyraził swoją opinię i przypieczętował swoim życiem. Szacunku trochę, drodzy państwo - zareagował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Donald Tusk: Pamiętajmy o ofiarach przemocy i pogardy

- Jestem poruszony, czytając te słowa i słysząc okrzyki niezadowolenia, bo nie jest tak łatwo powiedzieć słowa nacechowane szacunkiem i miłością do tych, którzy mają inne poglądy, w dniu, w którym decyduje się na tak tragiczny protest. Na tej sali są także posłanki i posłowie, którzy również doświadczyli tragedii. Nie chcę, żeby ten dzień był pod znakiem wspomnień dramatycznych, tragicznych i smutnych, ale nie mogę nie wspomnieć mojego przyjaciela, prezydenta mojego miasta Pawła Adamowicza - kontynuował szef rządu. Dodał, że "nie może i nie chce wyrzucić z pamięci symbolicznego momentu, w którym wzywał do solidarności, mówił o Gdańsku jako mieście szczodrym i hojnym".

- Chcę, żebyśmy pamiętali o wszystkich bez wyjątku ofiarach przemocy, pogardy i konfliktu, by dzień 15 października był początkiem odrodzenia ducha autentycznej solidarności i poszanowania praw wspólnoty, w której ludzie się różnią - zaznaczył Donald Tusk.

