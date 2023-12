Kaczyński niczym Edith Piaf. Krótko skomentował swoje słowa o "niemieckim agencie"

W poniedziałek wieczorem Sejm wybrał przewodniczącego PO Donalda Tuska na nowego premiera. Lider Platformy Obywatelskiej podziękował potem w krótkim przemówieniu wygłoszonym z mównicy za poparcie nie tylko obecnym na sali politykom, lecz także milionom obywateli. W swojej wypowiedzi zwrócił się również do działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Chciałem podziękować także wam, funkcjonariuszom waszej partii, bo nikt tak się nie przyłożył, nikt tyle pracy nie włożył, aby Polacy i Polki każdego dnia z waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce. To wam się udało obudzić miliony ludzi. To dzięki temu, co zrobiliście, co staraliście się zrobić z demokracją, tylu Polaków 15 października się obudziło i postanowiło odsunąć was od władzy - mówił Donald Tusk.

- Ostatnie zdanie dedykuję panu prezesowi. Jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "Fur Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński powiedział do mnie publicznie, że takiego łajdaka jak Kurski świat nie widział. Dlatego chciałem to zwycięstwo dedykować obu moim dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku - powiedział kandydat na nowego premiera.

- Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej nie odważył się być Polakiem w czasach okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Kiedy 90 proc. ludzi uciekło z dawnego wolnego miasta Gdańska i wybrało Niemcy, to wśród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, dwóch Polaków - Józef Tusk i Franciszek Dawidowski. Im też dedykuję tę wygraną - podkreślił w swoim przemówieniu nowy premier.

Jarosław Kaczyński o "niemieckim agencie". Prezes PiS Komentuje

Potem na mównicę wdarł się prezes PiS i powiedział: "Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem". Zapytany o to we wtorek przez dziennikarzy Jarosław Kaczyński powiedział jedynie, że "niczego nie żałuje". Być może było to jedynie przypadkowe nawiązanie do słynnego utworu Edith Piaf "Non, je ne regrette rien" ("Nie, niczego nie żałuję").

We wtorek w Sejmie expose wygłasza premier Donald Tusk. Zaprzysiężenie nowego rządu ma odbyć się w Pałacu Prezydenckim w środę o godz. 9.