Donald Tusk wrócił do 2017 roku. "Dostałem z domu telefon z przestrogą"

We wtorek 12 grudnia po godz. 10 premier Donald Tusk rozpoczął w Sejmie swoje exposé. - Skupię się na sprawach najpoważniejszych. Jestem przekonany, że ten podniosły moment wymaga poważnej narracji - rozpoczął.

Exposé Donalda Tuska. W 2007 roku padł rekord. "Mówiłeś trzy godziny"

- Dostałem z domu telefon z przestrogą: w 2007 roku mówiłeś trzy godziny. To, co zapamiętali Polacy to to, że mówiłeś trzy godziny. Dziś będę mówił o sprawach najważniejszych - zapowiedział Donald Tusk. Przypomnijmy, Donald Tusk w 2007 rok wygłosił najdłuższe exposé w historii III RP. Trwało dokładnie 3 godz. i 7 min. Liderowi PO towarzyszyła wówczas w Sejmie żona wraz z dziećmi.

- Wczoraj [11 grudnia - red.] miałem okazję podziękować moim najbliższym, ale dzisiaj moje wystąpienie chciałbym rozpocząć od podziękowań wobec tych wszystkich, którzy przez te lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza - mówił nowy premier na początku exposé. - Chciałbym podziękować Polsce. Ja jestem bardzo dumny z mojego kraju, z Polek i Polaków. W kluczowej chwili wszyscy potrafiliśmy się nadzwyczajnie zmobilizować. Tak już bywało w naszej historii.

Donald Tusk nowym premierem RP

Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera w poniedziałek wieczorem. Kandydaturę szefa Platformy Obywatelskiej poparło 248 posłów, czyli wszystkich z klubów sejmowej większości (KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy). Przeciw było 201 posłów - kluby PiS i Konfederacji oraz koło Kukiz'15. Wcześniej Sejm nie udzielił wotum zaufania Mateuszowi Morawieckiemu. Rząd Donalda Tuska ma zostać zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim w środę o godz. 9.