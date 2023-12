Suski w TVP1 o rządzie Tuska: Hitler też doszedł do władzy w wyniku demokratycznych wyborów

- [Spodziewam się - red.] bardzo dużo hipokryzji, demagogii i ataków na PiS. Opowieści o tym, jak wspaniały jest nasz premier Donald Tusk, który właściwie razem z Wałęsą obalił komunizm, a teraz kocha Unię Europejską, Polskę trochę inaczej, bo Polska to nie jest normalność - tak o planowanym na wtorek expose premiera Donalda Tuska mówił rano w "Kwadransie politycznym" w TVP1 poseł PiS Marek Suski.

- Czeka nas epoka powrotu postkomunizmu i to takiego bardziej zjadliwego niż za pierwszych rządów Donalda Tuska. Bez skrupułów są łamane zasady demokracji w Sejmie, odmawia się nawet posłom bycia w komisjach, odmawia się w gruncie rzeczy praw obywatelskich. Np. Zbigniewa Ziobrę wykreślono go z wyboru do komisji, odrzucono jego udział - dodał parlamentarzysta.

Marek Suski: Hitler też doszedł do władzy w wyniku demokratycznych wyborów

Według Marka Suskiego "epoka Prawa i Sprawiedliwości nie skończyła się, ale jest przerwana". - Mają większość w parlamencie, ale już te pierwsze działania wskazują, że z szanowaniem prawa będą kłopoty (...) Choć Polacy powierzyli dzisiaj władzę tej grupie ludzi, mam nadzieję, że obudzą się i odwrócą, jak zobaczą, że zamiast 100 konkretów mściwa zmiana służąca niemieckim interesom - stwierdził.

Pytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego o "końcu demokracji", Suski ocenił, że "Hitler też doszedł do władzy w wyniku demokratycznych wyborów". - To nie za mocne porównanie, bo jak zobaczymy na politykę realizowaną przez obecną większość sejmową, to można powiedzieć, że to swego rodzaju Kulturkampf, czyli walka o zniszczenie naszych fundamentów, państwa, na której opiera się nasza wiara, historia, nasze tradycje, rozmycie w pogańskich klimatach. Mamy neopogaństwo z tamtej strony - dodał, nawiązując do posła KO Marcina Józefaciuka i jego medialnych wypowiedzi.