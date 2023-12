Zgodnie z przewidywaniami podczas poniedziałkowych obrad Sejm wskazał na nowego premiera lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Głosowanie poprzedzone zostało oświadczeniami klubów poselskich. W imieniu Konfederacji głos zabrał poseł Grzegorz Braun. - Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy wysoka izba przystępuje do leczenia dżumy cholerą - rozpoczął swoje wystąpienie.

Braun krytykuje Morawieckiego i Tuska. "Dobrali się w korcu maku"

Wystąpienie Grzegorza Brauna potoczyło się torem typowym dla retoryki kontrowersyjnego polityka. Już na samym starcie pojawiły się aluzje do rzekomej agenturalnej przeszłości polskich polityków. - Odwołaliśmy wreszcie szczęśliwie Mateusza Jakuba Morawieckiego, ale dlaczego mielibyśmy powoływać człowieka, który wybrał go sobie nie tak dawno temu na doradcę? - mówił polityk.

- Może dobrali się w korcu maku? Jakob vel Student z Oskarem? Kto wie, szanowni państwo, jaka to ręka aranżuje te niesłychane mariaże - dodawał. Polityk Konfederacji odwoływał się do pseudonimów tajnych współpracowników, które rzekomo miały przynależeć do dwóch premierów - Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.

Nie brakło również krytycznych aluzji do Unii Europejskiej, bądź, słowami samego polityka, "eurokołchozu". - Dlaczego mielibyśmy pana poprzeć, pana któryś jest panie premierze chorążym tej rewolucji światowej we wcieleniu "eurokołchozowym" pod zielonym, tęczowym, różowym, jakim tam jeszcze sztandarem - zwracał się poseł Braun do Donalda Tuska. Nazwał następnie polityka "reeksportem z Brukseli".

Grzegorz Braun "wita" rząd nowego premiera. W wystąpieniu standardowy zestaw aluzji

W przemówieniu Brauna nie brakło również odniesień do mniejszości LGBT, które w oczach polityka są "tęczową rewolucją". - Oczekuje od nas, żąda, wymaga, żebyśmy spokojnie przypatrywali się temu, jak nasze dzieci są gwałcone, dobrze jeśli tylko przez uszy, dezinformowane, deprawowane w systemie szkolnictwa - grzmiał z mównicy poseł Konfederacji.

- Zbyt mało się od siebie różnice. PiS, PO, zaprawdę jedno zło. Konfederacja nie może poprzeć takiej kandydatury - podkreślał poseł Braun. - My, posłowie klubu Konfederacji, nie będziemy leczyć dżumy cholerą - kończył wystąpienie.