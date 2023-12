Weber pogratulował Tuskowi. Fogiel widzi znaki. "My tego naprawdę nie wymyślamy"

Odchodzący od władzy politycy Prawa i Sprawiedliwości niemal w każdym słowie i geście nowego premiera dopatrują się argumentów, które potwierdziłyby ich teorie spiskowe. Jedną z najczęściej powtarzanych w kampanii wyborczej w szeregach Prawa i Sprawiedliwości oraz w mediach publicznych była legenda o tak zwanej grupie Webera. Radosław Fogiel w poniedziałek dostrzegł kolejny - jego zdaniem - znak, który potwierdza istnienie takiej grupy.

PiS nadal widzi to, co chce. Nawet w gestach Tuska dostrzegają "grupę Webera"

"My tego naprawdę nie wymyślamy..." - stwierdził konspiracyjnie Fogiel na portalu X i opublikował zestawione ze sobą zdjęcia Donalda Tuska i Manfreda Webera, którzy wykonują ten sam gest. Po ogłoszeniu wyników głosowania i wyborze na premiera Donald Tusk odwrócił się do posłów KO i ułożył dłonie w serce. Później wskazał też na przypinkę w klapie marynarki - biało-czerwone serce, które stało się symbolem KO w kampanii wyborczej. Taki sam gest - dłonie ułożone w kształt serca - wykonał Manfred Weber, który pogratulował Tuskowi objęcia stanowiska szefa polskiego rządu.

Komentarze pod tą sugestią i zdjęciami polityków z Polski i Niemiec były bezlitosne. "Radek, trudno, żeby PiS wymyślił dłonie. Ogarnij się" - doradziła Anna Maria Żukowska z Lewicy. Konrad Wernicki z tygodnika "Solidarność" stwierdził: "ta koalicja jest szersza niż myślałem". Opublikował zdjęcie Garetha Bale'a z czasów kiedy ten grał w Realu Madryt i zapewne po zdobyciu bramki ułożył dłonie w serce.

Reporter sejmowy TVN24 Radomir Wit stwierdził z kolei, że to grupa Beyoncé. Maciej Gdula, były poseł Lewicy z Krakowa, zestawił z kolei zdjęcie Donalda Tuska z fotografią Ozzy'ego Osbourne'a z Black Sabbath.

"Grupa Webera" - o co chodzi?

Określenie "grupa Webera" to element politycznego spinu Prawa i Sprawiedliwości. W sierpniu tego roku politycy partii rządzącej coraz głośniej powtarzali to pojęcie po wywiadzie, którego Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej (do której należy Platforma Obywatelska). - Każda partia musi zaakceptować rządy prawa, to jest zapora ogniowa przed przedstawicielami PiS w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media Te trzy zasady muszą być przestrzegane. Kto je akceptuje, może być partnerem demokratycznym - konkurentem, ale demokratycznym partnerem. A wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji czy PiS w Polsce, są przeciwnikami i walczymy z nimi - powiedział Weber. To oburzyło polityków PiS, którzy przetłumaczyli słowo "przeciwnik" na "wróg". Mateusz Morawiecki wezwał nawet Webera do debaty.

