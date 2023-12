Poniedziałkowe wydanie "Faktów" TVN z mocnym zakończeniem. Co powiedział Kraśko?

Po ostatnim materiale reporterskim Piotr Kraśko, który prowadził poniedziałkowe wydanie "Faktów" TVN, zaprosił widzów na "Fakty po Faktach" i zapowiedział gości specjalnego wydania "Kropki nad i" z Sejmu. Tym jednak się nie pożegnał. - Dziękuję, że są państwo z nami, że są państwo z nami dzisiaj, przez te wszystkie lata i przed telewizorami, i w wielu miejscach, kiedy tak bardzo potrzebowaliśmy państwa wparcia. I gdyby nie wy, drodzy państwo, to nie wiem, czy byśmy to przetrwali. I zawsze będziemy o tym pamiętać. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru, do zobaczenia. Niech żyje Polska - tak zakończył program Piotr Kraśko.

Kraśko nawiązuje do "lex TVN"

Podziękowanie za wsparcie, "kiedy tak bardzo TVN potrzebował wsparcia" to najprawdopodobniej nawiązanie do "lex TVN". Przypomnijmy: w 2021 roku PiS zaproponował nowe regulacje prawne, zgodnie z którymi firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie mogłyby mieć w spółkach medialnych, działających na podstawie polskich koncesji, udziałów przekraczających 49 proc. Ta ustawa jawnie uderzała w TVN, który jest kontrolowany przez amerykańską grupę Discovery. Stacja musiałaby poszukać nowego właściciela, inaczej straciłaby koncesję. Ustawę "lex TVN" po licznych protestach i wsparciu środowiska dziennikarskiego w Polsce dla stacji, zawetował prezydent Andrzej Duda.

We wtorek o 10:00 wybrany przez Sejm premier Donald Tusk przedstawi skład swojego rządu i exposé. Zwróci się również do parlamentu o udzielenie jego gabinetowi wotum zaufania. W poniedziałek kandydaturę szefa Platformy Obywatelskiej poparło 248 posłów, wszystkich klubów sejmowej większości KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw było 201 posłów - kluby PiS i Konfederacji oraz koło Kukiz'15. Wcześniej posłowie nie udzielili wotum zaufania Mateuszowi Morawieckiemu - "za" było 190 posłów, przeciwko - 266. Udziału w głosowaniu nie wziąć między innymi Zbigniew Ziobro, który był nieobecny tego dnia w Sejmie.

We wtorkowym porządku obrad jest też wybór składu osobowego komisji śledczej, która ma zbadać proces organizacji wyborów korespondencyjnych na prezydenta z 2020 roku, tzw. wyborów kopertowych. Przygotowanie głosowania, do którego ostatecznie nie doszło, pochłonęło ok. 70 mld zł. Sejm zajmie się też sprawozdaniem komisji ustawodawczej w sprawie powołania komisji śledczej mającej zbadać sprawę nieprawidłowości przy wydawaniu wiz.

