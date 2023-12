Kołodziejczak starł się z Kaczyńskim na sejmowym korytarzu. Padło jedno pytanie. "Straszy mnie"

O spotkaniu na sejmowym korytarzu i starciu Michała Kołodziejczaka z Jarosławem Kaczyńskim informuje portal wprost.pl. Lider Agrounii zapytał prezesa PiS-u, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec Mateusza Morawieckiego oraz innych polityków za to, że nie podjęto żadnych decyzji w związku z wwozem do Polski ukraińskiego zboża. Odpowiedzi jednak nie uzyskał.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński wtargnął na mównicę. Zaatakował Tuska po zacytowaniu słów Lecha Kaczyńskiego

Kołodziejczak kontra Kaczyński. Padło jedno pytanie

- Widać było od czerwca, nie została ujawniona lista importerów, nie została pokazana. To jest prawdziwy skandal. (...) Gdybym nie widział temperatury sporu politycznego w Polsce, to powiedziałbym, że Jarosław Kaczyński mnie straszy, bo mówi, że wyciągnie wobec mnie konsekwencje. Mieli na to kilka lat, kiedy szpiegowali mnie Pegasusem, wiedzą o mnie wszystko, więc o czym on tak naprawdę mówi? - pytał retorycznie Kołodziejczak. Dodał, że to "wyborcy wyciągnęli konsekwencję z rządów Prawa i Sprawiedliwości i tego, co oni robili".

Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera. We wtorek posłowie wysłuchają exposé

W poniedziałek rząd Mateusza Morawieckiego - zaprzesiężony 27 listopada - nie uzyskał wotum zaufania. Poparło go 190 posłów, przeciwko było 266. Inicjatywa wyboru prezesa Rady Ministrów przypadła w tej sytuacji Sejmowi, zgodnie z Konstytucją RP. Większość sejmowa i koalicja trzech partii KO, Lewicy i Trzeciej Drogi zgłosiła w zamian Donalda Tuska. Kandydaturę lidera KO w Sejmie przedstawił Borys Budka. Przypomniał, że przewodniczący PO był najdłużej urzędującym premierem w historii III RP. Podkreślił, że piastował jeden z najważniejszych urzędów w UE - przewodniczącego Rady Europejskiej. - Ostatnie dwa i pół roku pokazało to, co było w polityce najważniejsze - determinację - powiedział. Dodał, że Tusk wrócił do polskiej polityki, by "walczyć o miejsce Polski w Unii Europejskiej". - Ostatnie 2,5 roku to walka o pryncypia, walka o to, by znowu to, co powinno nas wszystkich łączyć, stało się podstawą funkcjonowania polskiego rządu - powiedział Budka.

Lider PO i były premier uzyskał poparcie izby - na premiera wybrało go 248 posłów, zatem deklarowana większość, którą w wyborach parlamentarnych zdobyły partie dotychczasowej tzw. opozycji demokratycznej. Po krótkim wystąpieniu w Sejmie Donald Tusk spotkał się w Sejmie z prezydentem Andrzejem Dudą. Po tej rozmowie Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że zaprzysiężenie gabinetu Donalda Tuska zaplanowano na środę 13 grudnia, na godzinę 9:00 Wcześniej, we wtorek, o 10:00 premier Tusk wygłosi exposé w Sejmie i przedstawi skład swojego gabinetu.

***