Politolożka o słowach Jarosława Kaczyńskiego: Smutne zakończenie dnia, skandaliczna wypowiedź

- To było bardzo smutne zakończenie tego dnia, zwłaszcza, że było to po hymnie, który sprawiał wrażenie łączącego elementu. (...) Nie wiem, dlaczego marszałek Sejmu nie wyłączył mikrofonu. To wystąpienie prezesa, bez żadnego trybu, było skandaliczne. To są najgorsze zarzuty, najgorsze oskarżenia, jakie można rzucić przeciwko innemu politykowi - mówiła we wtorkowym wydaniu Porannej rozmowy Gazeta.pl politolożka dr Anna Materska-Sosnowska, nawiązując do poniedziałkowej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS nazwał Donalda Tuska z mównicy sejmowej "niemieckim agentem".

- Te słowa najbardziej zaszkodzą Jarosławowi Kaczyńskiemu. Z jednej strony przez procedurę, która może zostać wszczęta. Z drugiej pokazuje to daleko idące ograniczenia Jarosława Kaczyńskiego w sensie jego grupy wyborczej, politycznej. Trudno będzie mu z taką postawą jednoczyć, czy dalej kumulować wokół siebie ludzi, zwłaszcza w średnim pokoleniu, żeby posłowie dalej za nim twardo stali - dodała ekspertka.

- Kontrproduktywność tego wystąpienia, kontrproduktywność osoby politycznej Jarosława Kaczyńskiego jest szkodliwa nie tylko dla jego formacji, ale też dla życia politycznego w Polsce. Nie przeceniałbym roli jednostki w tworzeniu politycznej rzeczywistości, ale w tym wypadku mamy do czynienia z partią wodzowską i promieniowaniem Jarosława Kaczyńskiego na sztab pretorianów i całą partię - podkreślał z kolei politolog i historyk prof. dr hab. Arkadiusz Stempin.

- W tym momencie Jarosław Kaczyński jest osobowością polityczną szkodliwą, kontrproduktywną, i dla swojej partii, i dla życia politycznego w Polsce, i dla przyszłej jakiejś współpracy prezydenta wywodzącego się z jego obozu i nowej koalicji rządzącej - dodał gość Porannej rozmowy Gazeta.pl.

Dr Anna Materska-Sosnowska, nawiązując do poniedziałkowego expose Mateusza Morawieckiego, stwierdziła, że "dziwi się, że wszedł w ogóle w te ostatnie dwa tygodnie". - To był bardzo smutny spektakl. Całe to przemówienie było zbędne i było zajmowaniem czasu. (...) Późniejsza pseudodebata, przepraszam, po co? W jakim była celu? Nie dziwię się Konfederatom, że wystąpili i zadawali pytania. Dla nich to możliwość rozliczania, pokazywania odmienności od PiS, kąsania, jeśli można to tak określić. Nie dziwię się, że koalicja rządząca nie podjęła tej rękawicy. To wszystko źle wróży dzisiejszemu dniu, jakie będą pytania i jaki będzie poziom debaty - oceniła politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.

W poniedziałek Sejm wybrał szefa PO na stanowisko premiera. Głosowało 449 posłów, za było 248, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej wotum zaufania od Sejmu nie uzyskał rząd premiera Mateusza Morawieckiego. W głosowaniu wzięło udział 456 posłów. Za wotum zaufania dla rządu premiera głosowało 190 posłów, przeciw było 266, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera

- Chciałem podziękować także wam, funkcjonariuszom waszej partii, bo nikt tak się nie przyłożył, nikt tyle pracy nie włożył, aby Polacy i Polki każdego dnia z waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce. To wam się udało obudzić miliony ludzi. To dzięki temu, co zrobiliście, co staraliście się zrobić z demokracją, tylu Polaków 15 października się obudziło i postanowiło odsunąć was od władzy - powiedział Donald Tusk po wyborze na premiera.

Tego samego dnia Tusk spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej odbyło się zaraz po przeprowadzonym w Sejmie głosowaniu. "Ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim" - przekazała kancelaria we wpisie w serwisie X. We wtorek Donald Tusk przedstawi w Sejmie program działaniu rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Ten punkt obrad rozpoczyna się o godzinie 10.