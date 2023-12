Koniec ośmiu lat rządów PiS. Donald Tusk wybrany premierem [PODSUMOWANIE]

W poniedziałek 11 grudnia Sejm odrzucił wniosek o udzielenie wotum zaufania wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Za głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS (187) oraz trzej posłowie Kukiz15. Przeciw byli przedstawiciele pozostałych ugrupowań (266). Wcześniej w trwającym ponad godzinę exposé były premier powiedział, że urząd premiera można sprawować przez pewien okres, a służba Polsce to zobowiązanie na zawsze. Wyraził przekonanie, że projekt, który zamierza przedstawić, musi wygrać i wygra. Kilkukrotnie próbował przekonać posłów PSL do oddania głosu na jego rząd. Bezskutecznie.

Całe przemówienie byłego szefa rządu opisaliśmy TUTAJ.

Następnie do Sejmu wpłynęła tylko jedna kandydatura na premiera - lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Pod wnioskiem podpisało się 248 osób - dokładnie tyle, iloma głosami w Sejmie dysponują Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica.

-Ten drugi krok konstytucyjny realizujemy po raz pierwszy w historii i po raz pierwszy Sejm staje się takim ośrodkiem władzy - przekazał podczas konferencji Szymon Hołownia.

Kandydaturę na premiera przedstawił w Sejmie Borys Budka. - Donald Tusk zmierzył się z czymś, co w normalnych zasadach parlamentaryzmu nie mogło się udać - zderzył się z całą machiną państwa wymierzoną w jednego człowieka, ale nie poddał się i to przyniosło efekt. Mam do Was jedną prośbę. Nie przeszkadzajcie, po prostu uszanujcie wynik wyborów, nie przeszkadzajcie, zrozumcie, że Polacy zasługują na prawdziwego premiera - zwrócił się do polityków Zjednoczonej Prawicy Budka.

Po burzliwej dyskusji, w której Mariusz Błaszczak nazwał lidera PO "kuglarzem emocji", Sejm wybrał Donalda Tuska na stanowisko premiera. Głosowało 449 posłów, za było 248, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Cały przebieg dyskusji przypominamy w naszej relacji na żywo:

Tusk w przemówieniu po wyborze na premiera mówił o Kurskim. Nagle wkroczył Kaczyński

Donald Tusk po wyborze na szefa rządu wygłosił przemówienie, w którym mówił między innymi o Jacku Kurskim. - Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa w telewizji, słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurska. Po tym, jak nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie powiedział, że takiego łajdaka, jak Jacek Kurski, świat nie widział - mówił. Dalej wspomniał o swoich dziadkach, którzy "spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych".

Niespodziewanie na sejmową mównicę bez żadnego trybu wkroczył po tych słowach Jarosław Kaczyński. - Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem - powiedział Kaczyński po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie.

Tusk po raz pierwszy po wyborze na stanowisko premiera spotkał się też z prezydentem Andrzejem Dudą. W czasie rozmowy ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim.

We wtorek obrady Sejmu rozpoczną się o godzinie 10:00 od exposé nowego premiera.