11 grudnia około godz. 20.30 zakończyło się spotkanie Donalda Tuska z Andrzejem Dudą. Nowo wybrany premier po spotkaniu udzielił wywiadu dziennikarzom zgromadzonym w Sejmie. Wspomniał, o czym rozmawiał z prezydentem.

Donald Tusk spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Padły gorzkie słowa

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej odbyło się zaraz po przeprowadzonym w Sejmie głosowaniu. "Ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim" - przekazała kancelaria we wpisie w serwisie X.

Po spotkaniu Donald Tusk rozmawiał z dziennikarzami w Sejmie. - Jeśli ktoś naprawdę chciał podkreślić, jak bardzo ważne było, żeby odsunąć ich od władzy, to Jarosław Kaczyński zrobił to dzisiaj. I jestem przekonany, widziałem to zresztą po minach, nawet posłanek i posłów PiS-u, prezydent też nie ma wątpliwości, że tak się nie robi. Ja właściwie powinienem być wdzięczny, że tak bardzo odkrywa to, co mu w głowie siedzi - stwierdził Donald Tusk.

Rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania

11 grudnia podczas głosowania w Sejmie rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie uzyskał od posłów wotum zaufania. W związku z tym procedura wyboru prezesa Rady Ministrów spoczęła na Sejmie. - Ten drugi krok konstytucyjny realizujemy po raz pierwszy w historii i po raz pierwszy Sejm staje się takim ośrodkiem władzy - przekazał podczas konferencji Szymon Hołownia.

Do Sejmu wpłynęła tylko jedna kandydatura na premiera - był nim lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Pod wnioskiem podpisało się 248 osób - dokładnie tyle, iloma głosami w Sejmie dysponują Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica.