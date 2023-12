Co Lech Kaczyński mówił o Jacku Kurskim? "Ta postać jest dla mnie nie do zaakceptowania"

- Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa w telewizji, słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurska. Po tym, jak nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie, publicznie, powiedział, że takiego łajdaka, jak Jacek Kurski, świat nie widział - powiedział Donald Tusk do Jarosława Kaczyńskiego.

Zobacz wideo Kaczyński wtargnął na mównicę. Zaatakował Tuska po zacytowaniu słów Lecha Kaczyńskiego

Lech Kaczyński o Jacku Kurskim: Postać nie do zaakceptowania

Tusk nawiązywał do sprawy "dziadka z Wehrmachtu". W 2005 roku, w trakcie kampanii prezydenckiej, Jacek Kurski powiedział, że dziadek Tuska wstąpił na ochotnika do Wehrmachtu. Okazało się to nieprawdą. Później za Kurskiego przeprosił Lech Kaczyński, który nazwał zachowanie Kurskiego "elementem czarnej kampanii".

A co były prezydent sądził o Jacku Kurskim? "Gazeta Wyborcza" w artykule na temat polityka przywoływała słowa Lecha Kaczyńskiego. W publikacji z 2005 roku czytamy: "- Ta postać jest dla mnie nie do zaakceptowania - mówił. - W polityce są wartości graniczne, a Jacek Kurski te wartości przekroczył. Nie wyobrażam sobie, żeby wszedł do prezydium sejmiku, bo to oznaczałoby, że każde łajdactwo w polityce popłaca".

W poniedziałek Sejm wybrał Donalda Tuska na stanowisko premiera. Głosowało 449 posłów, za było 248, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał.