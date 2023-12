Kaczyński wtargnął na mównicę po Tusku. "Pan jest niemieckim agentem". Hołownia go upomniał

Sejm wybrał Donalda Tuska na stanowisko premiera. Głosowało 449 posłów, za było 248, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Nowo wybrany premier podziękował z mównicy za poparcie. - To wyście zrobili. Wy, na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków. Będę dłużnikiem tych wszystkich, którzy zaufali tej nowej wspaniałej nadziei - powiedział Tusk. Premier zwrócił się też do swojej rodziny. - Wiem, że nie jest to proste. Inaczej nie mogłem, musiałem wrócić. Ale dziękuję za waszą cierpliwość - powiedział.

Tusk zwrócił się też do przedstawicieli PiS. - Chciałem podziękować także wam, funkcjonariuszom waszej partii, bo nikt tak się nie przyłożył, nikt tyle pracy nie włożył, aby Polacy i Polki każdego dnia z waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce. To wam się udało obudzić miliony ludzi. To dzięki temu, co zrobiliście, co staraliście się zrobić z demokracją, tylu Polaków 15 października się obudziło i postanowiło odsunąć was od władzy - powiedział.

Donald Tusk wspomniał o swoich dziadkach. Kaczyński: Pan jest niemieckim agentem

Tusk dalej zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. - Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa w telewizji, słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurska. Po tym, jak nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie powiedział, że takiego łajdaka, jak Jacek Kurski, świat nie widział - dodał.

Tusk dalej wspomniał o swoich dziadkach. - Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku, relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej nie odważył się być Polakiem w czasach okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Kiedy 90 proc. ludzi uciekło z dawnego wolnego miasta Gdańska i wybrało Niemcy, to wśród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, dwóch Polaków - Józef Tusk i Franciszek Dawidowski. Im też dedykuję tę wygraną - mówił.

Po wystąpieniu Tuska odśpiewano hymn. Następnie na mównicę wszedł Jarosław Kaczyński, choć marszałek Szymon Hołownia chciał zakończyć obradę. - Jest taki tryb, gdy ktoś kogoś obraża - tłumaczył prezes PiS. - Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem - powiedział do Tuska Kaczyński. Hołownia kazał opuścić mu mównicę. - Dziwne są takie obelgi rzucane w takim momencie, panie pośle Kaczyński - powiedział Hołownia. Później z ław poselskich krzyczano "do Berlina!".