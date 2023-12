Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego. "Twój brat Lech powiedział do mnie..."

W poniedziałkowym (11 grudnia) głosowaniu kandydaturę Donalda Tuska na nowego premiera poparło 248 posłów. Przeciw było 201 polityków. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Lider Platformy Obywatelskiej podziękował z mównicy za poparcie nie tylko obecnym na sali politykom, ale także milionom obywateli. W swojej wypowiedzi zwrócił się także do przedstawicieli PiS, ale także samego prezesa partii. Jarosława Kaczyńskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak wystosował atak w stronę Tuska i Hołowni. Ich reakcje to hit!

- Chciałem podziękować także wam, funkcjonariuszom waszej partii, bo nikt tak się nie przyłożył, nikt tyle pracy nie włożył, aby Polacy i Polki każdego dnia z waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce. To wam się udało obudzić miliony ludzi. To dzięki temu, co zrobiliście, co staraliście się zrobić z demokracją, tylu Polaków 15 października się obudziło i postanowiło odsunąć was od władzy - powiedział Donald Tusk do polityków PiS. Po czym zwrócił się w stronę Jarosława Kaczyńskiego.

- Ostatnie zdanie dedykuję panu prezesowi. Jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "Fur Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński powiedział do mnie publicznie, że takiego łajdaka jak Kurski świat nie widział. Dlatego chciałem to zwycięstwo dedykować obu moim dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami - powiedział kandydat na nowego premiera.

Artykuł aktualizowany