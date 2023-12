Donald Tusk pytany o treść exposé: Wszystko jest w sercu. Nie pobiję rekordu

W poniedziałek Sejm ma wybrać w drugim kroku konstytucyjnym prezesa Rady Ministrów. Kandydaturę Donalda Tuska popiera 248 posłów, wszystko wskazuje więc na to, że to lider Platformy Obywatelskiej zostanie premierem. Zgodnie z harmonogramem Sejmu o godzinie 10 we wtorek przedstawi on program działania rządu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia ostro o Kaczyńskim: To jest zachowanie dziecka, które rzuca zabawki

Donald Tusk o swoim exposé: Wszystko jest w sercu

O treść exposé Donald Tusk został zapytany w Sejmie przed głosowaniem nad wnioskiem o wotum zaufania wobec Mateusza Morawieckiego. - Wszystko jest w sercu - powiedział. Dodał, że wystąpienie nie będzie trwało 3 godzin. - Proszę być zrelaksowanym, nie pobiję własnego rekordu - powiedział. Lider PO nawiązał do swojego wystąpienia z 2007 roku. Wtedy exposé trwało ponad 3 godziny - najwięcej w historii III RP.

Były premier i przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk jest kandydatem na szefa rządu większości sejmowej. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o wotum zaufania dla Donalda Tuska. Były premier jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 i Lewicy. 10 listopada szefowie tych partii podpisali umowę koalicyjną. Formacje te dysponują większością 248 głosów. Klub Prawa i Sprawiedliwości ma 191 posłów.

Wcześniej rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał od Sejmu wotum zaufania. W głosowaniu wzięło udział 456 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 229 głosów. Za wotum zaufania dla rządu premiera głosowało 190 posłów, przeciw było 266, nikt nie wstrzymał się od głosu.