11 grudnia Sejm zagłosował i nie udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Oznacza to, że procedura wyboru prezesa Rady Ministrów spoczęła na Sejmie, który wybrał na nowego premiera Donalda Tuska. To drugi krok konstytucyjny. Tę decyzję skomentował prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda skomentował przegraną PiS-u

"Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i premierce Beacie Szydło oraz ministrom za osiem lat współpracy. Od 2015 roku prowadziliśmy razem Polskie Sprawy" - napisał Andrzej Duda.

"Były momenty ważne i trudne, chwile sukcesów i problemów. Osiągnęliśmy bardzo dużo, realizując to, co obiecaliśmy Polakom. Dziękuję!" - dodał prezydent we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Premierowi podziękowano również w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości. "Dziękujemy Panie Premierze Mateuszu Morawiecki za wielką służbę dla Polski!"

Prezydent w swoich podziękowaniach nie wspomniał o prezesie PiS-u Jarosławie Kaczyńskim. Nie zrobił tego również premier Mateusz Morawiecki. "Polska to wielka siła duchowa. I to nie my ją wybieramy. To ona wybiera nas. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mój rząd. Dziękuję za zaszczyt bycia premierem Polski" - czytamy w serwisie X.

Donald Tusk kandydatek opozycji na premiera

Przypomnijmy, do Sejmu wpłynęła tylko jedna kandydatura na premiera. To lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Pod wnioskiem podpisało się 248 osób, tyle samo zagłosowało za jego kandydaturą - dokładnie tyle, iloma głosami w Sejmie dysponują Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica. 10 listopada szefowie tych partii podpisali umowę koalicyjną. Zgodnie z konstytucją, prezydent powołuje wybraną przez Sejm Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.